Estrellas del futuro
El Mundial de Clubes Juvenil realiza el sorteo de grupos en el Centro de Recepción de Visitantes
El Córdoba CF queda encuadrado en el mismo grupo que el Real Madrid
Córdoba y provincia acogerá este verano por segundo año consecutivo el ‘Mundial de Clubes’ Trofeo Al-Ándalus de la categoría juvenil que promueve Deporgadyd, la empresa que gestiona el exjugador del Real Madrid y de la selección española Manolo Sanchís. La cita tendrá lugar entre los días 31 de agosto y 9 de septiembre y los encuentros se disputarán en distintas sedes de Córdoba y provincia: en la capital, en Pozoblanco, en Cabra, en Puente Genil, en Palma del Río, en Montilla y en Lucena.
El sorteo
El evento contará con doce equipos participantes de siete países. Real Madrid, Real Betis, Real Sociedad, Málaga y Córdoba CF representarán a España. El conjunto blanquiverde repetirá como el equipo de la provincia que compita en el torneo. El Barça no defenderá el título conquistado el pasado año en la final del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.
Este miércoles se realizó en el Centro de Recepción de Visitantes el sorteo de los grupos del Mundial Juvenil de Clubes. En el Grupo 1 se encuadraron Racing Club, Real Betis, Bayer Leverkusen y Real Sociedad. En el Grupo 2 competirán el Real Madrid, el Córdoba, el Atlético Paranaense y el Wolverhampton Wanderers, mientras que en el Grupo 3 quedaron encuadrados el Sao Paulo, el Málaga, el Sporting Clube de Portugal y el Dinamo de Zagreb.
En el acto del sorteo se informó de que en los próximos días, la organización anunciará a través de su página web el calendario de partidos, que se disputarán entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre.
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