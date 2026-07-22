Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestalLey antitabacoDiputación InvierteRestauración Mezquita-CatedralUrbanismo Santa MarinaMaltrato animalOposiciones bomberosIbai Sanz Córdoba CFBodegas RoblesAdolfo MolinaEder García Córdoba CF
instagramlinkedin

Estrellas del futuro

El Mundial de Clubes Juvenil realiza el sorteo de grupos en el Centro de Recepción de Visitantes

El Córdoba CF queda encuadrado en el mismo grupo que el Real Madrid

Autoridades y organizadores del Mundial Juvenil de Clubes, en el Centro de Recepción de Visitantes.

Autoridades y organizadores del Mundial Juvenil de Clubes, en el Centro de Recepción de Visitantes. / VÍCTOR CASTRO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
María Canales

María Canales

Córdoba

Córdoba y provincia acogerá este verano por segundo año consecutivo el ‘Mundial de Clubes’ Trofeo Al-Ándalus de la categoría juvenil que promueve Deporgadyd, la empresa que gestiona el exjugador del Real Madrid y de la selección española Manolo Sanchís. La cita tendrá lugar entre los días 31 de agosto y 9 de septiembre y los encuentros se disputarán en distintas sedes de Córdoba y provincia: en la capital, en Pozoblanco, en Cabra, en Puente Genil, en Palma del Río, en Montilla y en Lucena.

El sorteo

El evento contará con doce equipos participantes de siete países. Real Madrid, Real Betis, Real Sociedad, Málaga y Córdoba CF representarán a España. El conjunto blanquiverde repetirá como el equipo de la provincia que compita en el torneo. El Barça no defenderá el título conquistado el pasado año en la final del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Este miércoles se realizó en el Centro de Recepción de Visitantes el sorteo de los grupos del Mundial Juvenil de Clubes. En el Grupo 1 se encuadraron Racing Club, Real Betis, Bayer Leverkusen y Real Sociedad. En el Grupo 2 competirán el Real Madrid, el Córdoba, el Atlético Paranaense y el Wolverhampton Wanderers, mientras que en el Grupo 3 quedaron encuadrados el Sao Paulo, el Málaga, el Sporting Clube de Portugal y el Dinamo de Zagreb.

Noticias relacionadas y más

En el acto del sorteo se informó de que en los próximos días, la organización anunciará a través de su página web el calendario de partidos, que se disputarán entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado
  2. Urbanismo aprueba la demolición de los solares de Hornillo y Costanillas para construir un equipamiento deportivo y un aparcamiento en Santa Marina
  3. Toro Albalá firma una página para la historia del vino español: Don PX Ginés Liébana 1943 alcanza los 100 puntos en la Guía Peñín 2027
  4. La tarjeta se impone en los bares de Córdoba hasta para pagar un café: «No podemos luchar contra esto»
  5. Los viajeros del AVE en Córdoba tendrán un nuevo sistema de embarque tras un año récord de casi 6 millones de usuarios
  6. El hotel de Málaga a pie de playa que conquista a las familias de Córdoba: tiene su propio parque acuático con ocho piscinas y ‘day pass’
  7. El mercadillo de la Costa del Sol que conquista a los cordobeses: compras baratas y playa a dos horas de Córdoba
  8. Córdoba estrena aeródromo para la lucha contra incendios con una pista de 1.200 metros

El Mundial de Clubes Juvenil realiza el sorteo de grupos en el Centro de Recepción de Visitantes

El Mundial de Clubes Juvenil realiza el sorteo de grupos en el Centro de Recepción de Visitantes

El Gobierno andaluz aprueba el techo de gasto de la comunidad para 2027

El Gobierno andaluz aprueba el techo de gasto de la comunidad para 2027

La Junta de Andalucía nombra una nueva interventora general tras la dimisión de Miguel Ángel Figueroa por su vinculación con el caso Leire Díez

La Junta de Andalucía nombra una nueva interventora general tras la dimisión de Miguel Ángel Figueroa por su vinculación con el caso Leire Díez

Sorteo Bonoloto del miércoles 22 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 22 de julio de 2026

En libertad provisional el monitor de un campamento acusado de agresión sexual a 2 menores en Tarragona

En libertad provisional el monitor de un campamento acusado de agresión sexual a 2 menores en Tarragona

Temperaturas extremas en Córdoba: Montoro supera los 42 grados y el riesgo de incendios se dispara

Temperaturas extremas en Córdoba: Montoro supera los 42 grados y el riesgo de incendios se dispara

Asesinan al periodista Francisco Alejandro en el sur de México

Asesinan al periodista Francisco Alejandro en el sur de México

Israel intensifica de nuevo sus ataques en Gaza pese a la tregua: 12 muertos en un día y 60 en una semana

Israel intensifica de nuevo sus ataques en Gaza pese a la tregua: 12 muertos en un día y 60 en una semana
Tracking Pixel Contents