La victoria de España es un triunfo que trasciende una generación concreta

Se acabó el Mundial. Después de semanas de emoción, esfuerzo y máxima exigencia, España vuelve a sentarse en el trono del fútbol mundial. No ha sido un camino sencillo. Como ocurre en todos los grandes campeonatos, hubo momentos de dudas, partidos en los que el equipo tuvo que crecer desde la dificultad y situaciones que obligaron a demostrar algo mucho más importante que el talento: personalidad.

Porque los Mundiales no los gana siempre el equipo que mejor juega. Los conquistan aquellos que son capaces de competir cuando las piernas pesan, cuando el rival aprieta y cuando la presión amenaza con bloquear las mejores virtudes. Y ahí esta selección ha demostrado que tiene alma de campeón.

España fue creciendo

Durante el torneo vimos una España que fue creciendo partido a partido. Del lógico proceso de adaptación en la fase de grupos a una versión mucho más madura y dominante en las eliminatorias. Esa evolución habla del trabajo del cuerpo técnico, pero sobre todo de un grupo de futbolistas comprometidos con una idea de juego que vuelve a colocar al fútbol español en el lugar que merece.

El delantero de la selección española Mikel Oyarzabal durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Portugal. / Jose Breton / AFP7 / Europa Press

Porque España nunca ha necesitado disfrazarse para competir. Su mayor fortaleza siempre ha sido creer en una identidad construida durante décadas. Un modelo que nace en miles de campos de entrenamiento repartidos por todo el país, donde entrenadores, formadores y clubes trabajan cada día para desarrollar futbolistas inteligentes, técnicamente preparados y capaces de interpretar el juego por encima de la improvisación.

Ese es el verdadero patrimonio del fútbol español.

Mientras otros buscan ganar desde el físico o desde la inspiración individual, España ha demostrado que el balón sigue siendo el mejor camino hacia la victoria. Controlar el juego no significa mover la pelota sin sentido. Significa dominar los tiempos del partido, atraer al rival, generar ventajas y atacar cuando aparece el espacio. Es una manera de entender este deporte que exige talento, disciplina táctica y una enorme generosidad colectiva.

Relevo generacional asegurado

Este Mundial también ha confirmado que el relevo generacional está asegurado. La experiencia de futbolistas como Rodri ha servido de guía para una nueva generación llamada a marcar una época. Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí, Nico Williams, Álex Baena, Dani Olmo o Fabián Ruiz representan el presente y, sobre todo, un futuro extraordinario para nuestra selección.

El capitán español Rodri celebra el triunfo en semifinales del Mundial ante Francia en Arlington. / Kenneth Fernandez / EFE

Pero sería injusto explicar este éxito únicamente desde el rendimiento de los jugadores. Detrás de cada campeón existe una estructura que trabaja muchas veces lejos de los focos. Preparadores físicos, analistas, médicos, recuperadores, utilleros, psicólogos, directivos, árbitros de formación y, especialmente, miles de entrenadores anónimos que cada tarde dedican horas a enseñar este deporte con pasión. Ellos también forman parte de esta victoria.

Siempre he defendido que el entrenador no solo prepara tácticamente a un equipo; también transmite valores, construye mentalidades y ayuda a competir cuando llegan los momentos difíciles. Esa cultura competitiva ha acompañado a España durante todo el campeonato. Incluso en los partidos menos brillantes, el equipo nunca dejó de creer en su fútbol.

Y esa, probablemente, ha sido la mayor victoria.

Trasciende una generación

Este título trasciende una generación concreta. Es el reconocimiento a un modelo de trabajo que lleva muchos años situando al fútbol español entre los mejores del mundo. Nuestra Liga, nuestras canteras y nuestros entrenadores continúan siendo una referencia internacional. No es casualidad que tantos profesionales españoles dirijan clubes y selecciones en los cinco continentes. Exportamos conocimiento porque llevamos décadas formando talento.

Ahora toca disfrutar. Este grupo ha demostrado que el éxito no es fruto de la casualidad, sino del trabajo diario, del compromiso colectivo y de una idea compartida. España vuelve a ser campeona del mundo porque nunca dejó de creer en sí misma, porque jamás renunció a su identidad y porque entendió que el verdadero talento siempre está al servicio del equipo.

Hoy levantamos la Copa del Mundo, pero el mayor triunfo va mucho más allá de un título. Hemos vuelto a demostrar que el fútbol español tiene presente, tiene futuro y, sobre todo, tiene una forma de competir que despierta la admiración del mundo entero.

Sigamos creyendo en nuestro fútbol. Sigamos formando jugadores. Sigamos formando personas. Porque cuando España compite con humildad, personalidad y respeto por el juego, no hay reto imposible.

Somos campeones del mundo. Y, una vez más, lo hemos conseguido siendo fieles a nuestra manera de entender el fútbol.

Hay tajo del bueno. Siempre. Y el fútbol español nunca deja de hacerlo.

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¡Viva España y viva el fútbol!