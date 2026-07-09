La previa de España, según Rafa Berges: argumentos de sobra para soñar con algo grande

El Mundial entra en su momento más apasionante. Ya solo quedan ocho selecciones en pie y cada eliminatoria se juega al límite. A estas alturas ya no existen favoritos claros. La igualdad que ha marcado este campeonato, condicionada en gran parte por la climatología y la exigencia física, ha reducido las diferencias entre selecciones y obliga a competir al máximo nivel durante los noventa minutos.

Nadie regala nada: tampoco Bélgica

España afronta los cuartos de final frente a Bélgica, una selección que, quizá por su irregular trayectoria en los últimos años, puede dar la sensación de estar un escalón por debajo de las grandes favoritas. Sin embargo, sería un error enorme afrontar este partido desde esa perspectiva. En un Mundial nadie regala nada y, cuando el premio es una plaza en semifinales, todos compiten con el cuchillo entre los dientes.

De Bruyne, en un encuentro con Bélgica. / Abedin Taherkenareh / Efe

El conjunto dirigido por Rudi García llega reforzado tras eliminar con autoridad a la selección anfitriona. Ese triunfo ha disparado la confianza de un equipo que combina experiencia, calidad individual y un importante potencial físico. Bélgica sabe perfectamente cuál es el tipo de partido que le interesa y tratará de llevar la eliminatoria a un escenario incómodo para España.

Onana, sensible ausencia para los belgas

La ausencia de Onana por lesión condiciona el once belga. La rotura de su ligamento cruzado probablemente obligue a Tielemans a retrasar su posición para formar el doble pivote junto a Raskin, dejando a Vanaken como enlace por delante. En los costados, Lukebakio y Trossard volverán a ser dos de las principales amenazas. Ambos parten desde banda a pierna cambiada, buscando constantemente recibir hacia dentro para generar situaciones de disparo o filtrar el último pase. Todo hace pensar que Bélgica defenderá en un bloque medio-bajo, esperando el momento adecuado para lanzar transiciones rápidas y atacar los espacios que pueda dejar España.

Onana se marchó lesionado del partido ante Estados Unidos / AGENCIAS

Lo cierto es que este equipo estuvo cerca de quedarse fuera del torneo en la fase de grupos. Aquella situación llevó a Rudi García a introducir cambios importantes, dejando fuera a futbolistas del peso de Kevin De Bruyne, Jérémy Doku y Romelu Lukaku en el cruce frente a Estados Unidos. La respuesta del equipo fue excelente y la clasificación terminó reforzando la competitividad del grupo.

España, por su parte, llega en su mejor momento del campeonato. Frente a Portugal ofreció una actuación muy completa, seguramente la más sólida desde que comenzó el Mundial. El equipo dominó el partido a través de una circulación rápida y precisa, encontrando constantemente ventajas por dentro gracias a la movilidad de Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzabal, cuya interpretación del papel de falso nueve resultó determinante para generar espacios.

Ese dominio interior permitió activar con frecuencia a los jugadores de banda y dio continuidad a un ataque mucho más profundo y vertical. Además, la presión tras pérdida volvió a funcionar y el equipo apenas concedió ocasiones a una selección con el enorme talento ofensivo de Portugal.

El crecimiento de Rodri, decisivo para España

El crecimiento de Rodri está siendo decisivo para sostener al equipo. Su capacidad para ordenar el juego y equilibrar las transiciones convierte a España en un conjunto mucho más fiable. Si además Pedri recupera su mejor versión y Lamine Yamal vuelve a desequilibrar como sabe, el potencial ofensivo de esta selección puede aumentar de forma considerable.

Rodri Hernandez, durante el Portugal-España de cuartos de final del Mundial / EUP

Pero si hay un aspecto que invita especialmente al optimismo es la fortaleza defensiva. Incluso en los momentos de mayor dificultad, España ha construido su camino desde la solidez, el compromiso colectivo y la concentración. Llegar a estas alturas del torneo sin encajar un solo gol demuestra el enorme trabajo realizado por todo el equipo.

Nos espera una eliminatoria de máxima exigencia. Bélgica obligará a España a ofrecer su mejor versión, pero este grupo ha demostrado que sigue creciendo con cada partido. Si mantiene el nivel competitivo mostrado en los últimos encuentros, la selección tiene argumentos de sobra para seguir soñando con algo grande.

Hay tajo del bueno. Al tajo.