La previa de España en el Mundial, según Rafa Berges: Portugal, una de las plantillas más completas del torneo

El Mundial entra en su fase decisiva y, a estas alturas del campeonato, cada detalle puede marcar la diferencia entre seguir soñando o hacer las maletas. También ha quedado demostrado que la climatología y la altura están teniendo una influencia directa en el rendimiento de las selecciones. Basta escuchar las declaraciones de Thomas Tuchel antes del Inglaterra-México para comprobar que no se trata de una percepción, sino de una realidad. Estas condiciones están igualando la competición y favoreciendo, en muchos momentos, a selecciones americanas y africanas, mucho más adaptadas a este tipo de escenarios. Por eso estamos viendo partidos mucho más equilibrados de lo que el potencial de las plantillas hacía prever.

Un partidazo ibérico

España afronta ahora un auténtico partidazo frente a Portugal. Un clásico del fútbol ibérico con un premio enorme: un puesto en los cuartos de final. Será una eliminatoria entre dos selecciones que han mostrado un rendimiento muy similar durante el campeonato. Ninguna ha alcanzado todavía su techo, pero ambas cuentan con futbolistas capaces de decidir un partido en una sola acción.

Roberto Martínez chilla a algún jugador de Portugal mientras en la banda espera Gonçalo Ramos para entrar al campo en el Portugal-Congo. / Efe

Portugal presenta una de las plantillas más completas del torneo. Roberto Martínez ha consolidado un equipo muy equilibrado, sólido defensivamente y con una enorme calidad de medio campo hacia delante. Todo apunta a que mantendrá su habitual 1-4-2-3-1, con Diogo Costa en la portería; Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes en defensa; João Neves y Vitinha en la sala de máquinas; Pedro Neto y Rafael Leão abiertos en los costados; Bruno Fernandes con libertad entre líneas y Cristiano Ronaldo como referencia ofensiva. Un equipo con talento, experiencia y una gran capacidad para competir.

Los argumentos de España

Pero España llega con argumentos para mirar este reto de frente. La imagen ofrecida ante Austria fue, probablemente, la más convincente del campeonato. Se vio una selección mucho más reconocible, con mayor ritmo de circulación, mejor tono físico y una movilidad constante que permitió encontrar ventajas entre líneas.

Oyarzabal celebra uno de sus goles a Austria. / Lavandeira Jr / EFE

Especialmente positiva fue la participación de futbolistas como Dani Olmo, Álex Baena, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal, capaces de recibir en zonas interiores para acelerar el juego y generar situaciones de peligro en el último tercio del campo. Cuando España consigue conectar por dentro, el equipo encuentra espacios por fuera y su fútbol gana profundidad y velocidad.

También fue decisiva la aportación de los laterales. Pedro Porro ofreció una enorme riqueza ofensiva por el carril derecho, alternando alturas y ocupando espacios diferentes a los de Lamine Yamal, lo que multiplicó las opciones de ataque. En el perfil izquierdo, Marc Cucurella firmó un partido sobresaliente, participando en dos asistencias y mostrando un equilibrio extraordinario entre las fases ofensiva y defensiva.

Ante Portugal será imprescindible mantener esa versión. España necesita defender como un bloque, con el compromiso de todas las líneas, reducir al máximo las pérdidas en campo propio y aumentar la velocidad de circulación para evitar que el rival pueda organizarse. Encontrar a Pedri, Dani Olmo y Álex Baena entre líneas será una de las claves para activar el talento de Lamine Yamal y generar situaciones de uno contra uno en los costados, donde pueden aparecer los desequilibrios que decidan la eliminatoria.

Reconocimiento a Cristiano Ronaldo

Y no quiero terminar sin una mención especial a Cristiano Ronaldo. Más allá de colores y rivalidades, estamos ante uno de los futbolistas más extraordinarios de la historia. Su ambición, profesionalidad y capacidad para reinventarse temporada tras temporada le convierten en un ejemplo para cualquier deportista. El fútbol le debe mucho y será un privilegio volver a verle competir en un escenario como este.

Nos espera una eliminatoria apasionante, de máxima exigencia y con dos selecciones que quieren ser protagonistas. España tiene fútbol, talento y personalidad para dar un paso más en este Mundial.

Hay tajo del bueno. Al tajo.