La previa de España en el Mundial, según Rafa Berges: empieza el verdadero torneo, dejen al fútbol en paz

Comienza la fase decisiva del Mundial y, a partir de ahora, ya no hay margen de error. España afronta los dieciseisavos de final frente a Austria, un rival al que vuelve a encontrarse en una fase final de una Copa del Mundo 45 años después. Sobre el papel, la selección española parte como favorita, pero en este tipo de partidos las diferencias se reducen y cualquier detalle puede decidir una eliminatoria.

Austria no tiene nada que perder

Austria logró su clasificación tras un agónico empate ante Argelia y llega con la ilusión de quien no tiene nada que perder. Es un equipo físico, intenso y muy competitivo, dirigido por Ralf Rangnick, uno de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno y considerado uno de los impulsores del actual modelo de presión alta que posteriormente popularizaron técnicos como Jürgen Klopp.

Ralf Rangnick, seleccionador de Austria, junto a Romano Schmid. / Europa Press

Su idea de juego está muy definida: presión constante, transiciones rápidas y máxima intensidad. Habitualmente se organiza en un 1-4-2-3-1 y cuenta con futbolistas de primer nivel como David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer o Marko Arnautovic. Es una selección que obliga al rival a jugar al límite y que no concede un solo balón por perdido.

A medida que avanza el campeonato, el aspecto físico empieza a adquirir una importancia decisiva. Las altas temperaturas y la humedad están pasando factura a muchas selecciones, y la capacidad para gestionar esfuerzos puede marcar diferencias en las eliminatorias. En ese escenario, cada decisión del cuerpo técnico cobra aún más valor.

España llega después de una fase de grupos con altibajos. El equipo mostró una versión convincente frente a Arabia Saudí, pero volvió a ofrecer dudas ante Uruguay. La buena noticia es que este grupo ha demostrado durante los últimos años tener recursos de sobra para reaccionar cuando más lo necesita.

Un paso al frente del mediocampo más talentoso

Es cierto que varios jugadores importantes todavía están lejos de su mejor nivel. Rodri, Pedri, Fabián Ruiz y Mikel Merino forman uno de los centros del campo con más talento del campeonato y todos confiamos en que den un paso al frente en el momento más importante del torneo.

Mikel Merino celebra uno de sus dos goles en el partido de clasificación para el Mundial 2026 ante Bulgaria en Zorrilla / R. García / EFE

Cuando ellos encuentran ritmo, España controla los partidos, acelera la circulación y hace sufrir a cualquier rival.

También será importante recuperar profundidad en ataque. Dani Olmo está aportando claridad entre líneas y soluciones en los últimos metros, mientras que todos esperamos que futbolistas como Lamine Yamal y Nico Williams puedan acercarse a la versión que deslumbró en la pasada Eurocopa. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno puede resultar decisiva ante una defensa tan exigente como la austriaca.

En un torneo tan largo, gestionar los minutos y el estado físico de la plantilla es casi tan importante como el planteamiento táctico. Ahí el seleccionador tiene un papel fundamental. Futbolistas como Martín Zubimendi pueden aportar equilibrio, frescura y control del juego en determinados momentos. De hecho, su presencia junto a Rodri sería perfectamente compatible, como ya ocurrió en el Mundial de Sudáfrica con Busquets y Xabi Alonso compartiendo el centro del campo.

España tiene talento, experiencia y argumentos suficientes para seguir creciendo en este Mundial. Las eliminatorias de cada torneo suelen sacar la mejor versión de los grandes equipos, y este grupo dispone de calidad de sobra para demostrarlo.

Ahora llega el momento de convertir el potencial en rendimiento. Si España recupera su mejor nivel, tiene muchas opciones de estar en los octavos de final del campeonato y afrontar el siguiente desafío con mayor confianza, mejor tono físico y la ilusión intacta.

Me gustaría por último hacer referencias a las pausas de tres minutos en cada período. No hay clima extremo. Más que pausas de hidratación son pausas de recaudación. Dejen al fútbol en paz, por favor.

Empieza el verdadero Mundial. Es el momento de creer. Al tajo.