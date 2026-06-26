La previa de España en el Mundial, según Rafa Berges: dos formas de entender el fútbol

Llegó la hora de la verdad para la selección española. Un tropiezo en esta fase de grupos ha convertido este encuentro en una auténtica final anticipada. Más allá de la clasificación, el partido puede marcar el camino de España en este Mundial, ya que terminar como líder de grupo permitiría, en teoría, afrontar un cuadro más favorable en las eliminatorias.

Mejoría en el segundo partido

La mejora mostrada entre el primer y el segundo partido fue evidente. Sin embargo, el choque ante Uruguay representa la primera gran prueba para medir el verdadero potencial de esta selección. Frente a Arabia Saudí se vio un equipo con más dinamismo, mayor velocidad en la circulación y una presión tras pérdida mucho más agresiva. También aparecieron más movimientos sin balón y una mejor ocupación de los espacios, aspectos fundamentales para el estilo de juego español.

Darwin Núñez, cabizbajo en el empate entre Uruguay y Arabia Saudí / Efe

Además, los costados estuvieron ocupados por futbolistas con una mayor capacidad para desequilibrar. Lamine Yamal se ha convertido, a día de hoy, en una pieza imprescindible para el ataque español. En el otro sector, Álex Baena cumplió con nota, aunque existen alternativas que podrían aportar aún más profundidad y amenaza por la banda izquierda.

La principal incógnita sigue estando en el estado físico de algunos jugadores importantes. Varios futbolistas han llegado al campeonato lejos de su mejor nivel y la esperanza es que su rendimiento vaya creciendo a medida que avance el torneo.

Bielsa y la falta de '9'

Enfrente estará Uruguay, una selección de gran nivel competitivo que, hasta el momento, ha dejado sensaciones por debajo de las expectativas. Sin embargo, sigue siendo un equipo con carácter, experiencia y una generación de jugadores de enorme calidad. Su principal problema parece encontrarse en la posición de delantero centro. La selección uruguaya todavía no ha logrado reemplazar el impacto que tuvieron referentes como Diego Forlán, Edinson Cavani o Luis Suárez, una circunstancia que está condicionando su rendimiento ofensivo.

Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay / EFE

Al frente del equipo se encuentra Marcelo Bielsa, un entrenador tan particular como influyente. Su figura genera opiniones muy diversas, tanto por su forma de gestionar los grupos como por su relación con el entorno mediático. Sin embargo, desde el punto de vista futbolístico, existe una constante en todos sus equipos: intensidad máxima, presión agresiva, duelos individuales por todo el campo y una clara vocación ofensiva.

Hasta ahora Uruguay no ha conseguido trasladar plenamente esa idea al terreno de juego, pero sería un error pensar que renunciará a ella frente a España. Todo lo contrario. Bielsa intentará imponer su sello y llevar el partido a un escenario de alta exigencia física y emocional.

En el estreno ante Arabia Saudí apostó por un sistema con dos delanteros, Darwin Núñez y Federico Viñas. Posteriormente, frente a Cabo Verde, modificó el planteamiento, situando a Federico Valverde en posiciones más avanzadas, prescindiendo de Núñez y dando entrada a Canobbio en la banda derecha para reforzar el centro del campo. El resultado tampoco fue el esperado.

No obstante, Bielsa no suele ser un entrenador proclive a realizar grandes cambios en su modelo de juego. Lo más probable es que vuelva a buscar superioridad y fortaleza en la medular para tratar de neutralizar la principal virtud de España: la capacidad de controlar el partido a través de futbolistas como Rodri, Pedri, Dani Olmo o Fabián Ruiz.

Nos espera un duelo de estilos claramente definidos. España intentará imponer su juego de posición, dominar la posesión y controlar los tiempos del encuentro. Uruguay, por el contrario, buscará un partido más intenso, más vertical y con constantes ataques a los espacios que deje la defensa española.

Dos selecciones con personalidad, dos formas distintas de entender el fútbol y mucho en juego. Un partido de máxima exigencia que puede marcar el rumbo de ambos equipos en este Mundial.

Al tajo.