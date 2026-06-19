El Ciudad de Lucena anuncia la renovación de uno de sus referentes: Manolo Ortiz seguirá mandando en el carril izquierdo celeste

La plantilla del Ciudad de Lucena para la temporada 2026-27, que supondrá su debut en Segunda Federación, continúa sumando efectivos de nivel. En este sentido, el club aracelitano comunicó este viernes de manera oficial la ampliación de contrato de uno de sus grandes referentes. Manolo Ortiz seguirá dominando una campaña más el carril zurdo del Ciudad de Lucena, en esta ocasión, en la cuarta categoría del fútbol español.

"Sentimiento lucentino"

Según la nota facilitada por el Ciudad de Lucena, "hablar de Manolo Ortiz es hacerlo del más puro sentimiento lucentino". Ahora, el canterano seguirá agrandando su legado en el Ciudad de Lucena, tras firmar un sensacional curso y asentarse como un perfil clave en el esquema de Antonio Jesús Cobos. Precisamente, su rendimiento se tradujo en 31 encuentros ligueros, en los que aportó solidez, garra y profundidad a la banda izquierda celeste, viendo puerta incluso en tres ocasiones.

Manolo Ortiz conduce el balón en el duelo copero entre el Ciudad de Lucena y el Villarreal, la pasada temporada. / Ciudad de Lucena / Juan Pérez

"En definitiva, el Ciudad de Lucena se muestra orgulloso de poder seguir contando con un profesional de la talla de Manolo Ortiz", finaliza el comunicado oficial del club aracelitano, "siendo todo un referente para las categorías base lucentinas. Por tanto, tan solo podemos mostrar palabras de agradecimiento hacia el jugador y su entorno, confiando en que dicho vínculo pueda extenderse por muchas campañas más".

Manolo Ortiz acaba de cumplir 25 años y ha cerrado una de sus mejores temporadas de su carrera. Tras despuntar desde niño en el fútbol de su ciudad natal, el jugador lucentino se formó posteriormente en el Córdoba CF, en donde escaló desde el cadete y el juvenil hasta el filial cordobesista y llegando a debutar en el primer equipo del Córdoba CF en la 2021-22, precisamente, en Segunda RFEF. En la siguiente temporada no llegó a estrenarse en Primera RFEF, aunque sí que estuvo toda la campaña en la dinámica del primer equipo blanquiverde. Posteriormente, en la 2023-24 y en la 2024-25 salió de El Arcángel rumbo al Villanovense, primero, y a la UD Sanse, después, ambos en Segunda RFEF, en donde firmó grandes campañas. Tanto con los extremeños como con los madrileños se hizo un hueco en el equipo titular, interviniendo en 58 partidos en aquellas dos temporadas.

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Ya la pasada campaña regresó al club de su tierra, el Ciudad de Lucena, en el que fue uno de los pilares del conjunto dirigido por Antonio Jesús Cobos, que logró un histórico ascenso a Segunda RFEF. Ahora, Manolo Ortiz renueva por una temporada para seguir corriendo la banda izquierda del Ciudad de Lucena en Segunda RFEF.