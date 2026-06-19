El central cordobés Andrés Cuenca, en la lista definitiva para el Europeo sub 19

Paco Gallardo, seleccionador de España sub 19, anunció este viernes la lista definitiva para el Campeonato de Europa de selecciones sub 19 que se disputará a partir de la próxima semana y hasta el 11 de julio en Gales. Lo más destacado de la relación del seleccionador es la inclusión del cordobés Andrés Cuenca, formado entre otras canteras en las del FC Barcelona, que jugó la pasada temporada en el Sporting de Gijón y que pertenece al Como. En el equipo italiano, una vez se dispute el Europeo y tenga su mes de descanso correspondiente, Andrés Cuenca realizará la pretemporada y, una vez finalizada esta, decidirá sobre su futuro, en el que varios equipos de Segunda División, entre ellos el Sporting, aspiran a hacerse con sus servicios.

Del 28 de junio al 11 de julio

Paco Gallardo ofreció la lista de jugadores que disputarán el Campeonato de Europa de la categoría. Un torneo que tendrá lugar entre el 28 de junio y el 11 de julio en Gales y en el que los nuestros buscarán ser campeones por décima vez en la historia, informó la web de la RFEF.

Andrés Cuenca, en un encuento con la selección española. / EFE

El técnico andaluz citó a 21 futbolistas (18 jugadores de campo y tres porteros) que se concentrarán el domingo 21 de junio en El Albir (Alicante) para realizar los últimos entrenamientos en suelo español con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al campeonato. El jueves 25 de junio, la Selección española sub 19 pondrá rumbo a Gales y establecerá su campamento base en Wrexham.

España debutará en el Europeo sub 19 ante la anfitriona Gales en el partido inaugural del torneo el domingo 28 de junio (19 horas). El segundo rival de la fase de grupos será Dinamarca el miércoles 1 de julio a la misma hora y los de Paco Gallardo jugarán el último partido antes de las eliminatorias contra Alemania el sábado 4 de julio (15 horas).

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La relación definitiva de Paco Gallardo quedó de esta manera: