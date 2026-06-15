Antonio Molina, un cordobés en el Mundial de Estados Unidos con la selección de Suiza

Antonio Molina López, farmacéutico, nutricionista y empresario de Pozoblanco, forma parte del cuerpo técnico de la selección de Suiza, con la que ha debutado en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con un empate a un gol ante Catar, por lo que es el único cordobés en la gran cita del fútbol internacional.

Udinese y Watford

Antonio Molina se ha consolidado durante los últimos años como uno de los profesionales españoles de referencia en el ámbito de la nutrición deportiva de alto rendimiento. Su trabajo le ha llevado a colaborar con algunos de los clubes y deportistas más destacados del panorama internacional.

Antonio Molina, en uno de sus desplazamientos con la selección de Suiza. / CÓRDOBA

Desde hace ocho temporadas es el responsable de nutrición del Udinese, histórico conjunto de la Serie A italiana, una labor que compagina con el Watford inglés y con el seguimiento nutricional de deportistas de primer nivel, entre ellos el internacional español Fabián Ruiz, actualmente en el Paris Saint-Germain.

Además de su actividad profesional en el deporte de élite, el pozoalbense sigue desarrollando una intensa labor académica y de investigación, participando en proyectos vinculados a la nutrición aplicada al rendimiento y colaborando con la Universidad Europea Real Madrid.

Su presencia en el Mundial es un hito más en su carrera. El vallesano ya estuvo en la última Eurocopa con Suiza, por lo que la cita mundialista es un paso más en su trayectoria construida desde Pozoblanco hacia la élite internacional. Un ejemplo de cómo la formación, la investigación y la especialización pueden abrir las puertas de los escenarios deportivos más importantes.

Mientras que Suiza afronta el reto de avanzar en la competición mundialista, Antonio Molina continúa aportando su conocimiento desde un área cada vez más determinante en el deporte moderno: la nutrición. Un trabajo silencioso, alejado de los focos, pero fundamental para que los deportistas puedan rendir al máximo nivel.

La experiencia de Antonio Molina en el ámbito de la nutrición va más allá del terreno de juego. El tenis fue uno de sus primeros trampolines hacia el éxito; de hecho, antes de dar el salto al fútbol transalpino, Molina ya diseñaba la planificación de su paisano, el tenista Alejandro López Escribano, un vínculo profesional que todavía mantienen vigente.

Ciencia, docencia y rendimiento en la sombra

Más allá de su día a día con deportistas profesionales, el empresario pozoalbense no descuida su faceta científica. Sigue plenamente involucrado en la investigación académica a través de proyectos de vanguardia sobre nutrición y colabora activamente con instituciones educativas de prestigio, como la Universidad Europea Real Madrid.

Molina da agua a uno de los jugadores helvéticos durante el estreno contra Catar. / CÓRDOBA

Su participación en este Mundial —que se suma a su experiencia previa con el combinado suizo en la última Eurocopa— es el resultado de años de especialización y estudio constante desde su Pozoblanco natal.

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Aunque el combinado helvético se enfoca ahora en superar las distintas fases del campeonato, la labor de Antonio Molina ejemplifica la relevancia de esas disciplinas invisibles pero cruciales. En el deporte de alta competición actual, el control exhaustivo de la nutrición marca la diferencia entre el éxito y el fracaso, consolidando la trayectoria de este profesional que ha llevado el nombre de Córdoba hasta la cumbre del deporte rey.