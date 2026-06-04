La España de Rubén Gómez cae en los penaltis ante Italia

La selección española sub 17 cayó en los penaltis ante Italia depués de que el tiempo reglamentario de la semifinal del Europeo finalizase con empate a un gol. Rubén Gómez, jugador cordobés del combinado nacional, comenzó el encuentro en el banquillo y entró en el terreno de juego en el minuto 65. El mediapunta cordobés colocó un buen balón en la cabeza de Enzo Alves, pero el delantero español se topó con la madera en el minuto 71 de encuentro. Italia se adelantó en el marcador poco antes del descanso, por medio de un penalti claro por mano de Díaz, que transformó Croci en el 1-0, resultado con el que terminó la primera mitad.

Ya en la segunda, España acosó el área transalpina, aunque sin grandes ocasiones. Una vez con Rubén Gómez en el campo, España se reactivó y tuvo alguna ocasión, como la citada de Enzo Alves. Ya en la recta final del encuentro llegó el tanto del empate español. Un centro por la derecha del ataque hispano finalizó con varios remates en el área y una parada de Lupo, cuyo rechace llegó a Urrestarazu, que la empujó al fondo de la red.

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España siguió intentándolo, aunque sin premio y con más corazón que cabeza. Ya en la tanda de penaltis, Italia se impuso por 4-2, por lo que se verá en la final, este domingo a las 19.00 horas, frente a Bélgica, que sorprendentemente eliminó a Francia en la otra semifinal.