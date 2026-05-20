El panorama empresarial y el deportivo caminan de la mano en una operación que sitúa a la provincia de Córdoba en la primera línea de la actualidad nacional. Enrique Riquelme, el joven e influyente presidente de la corporación energética Cox, ha oficializado su propósito de concurrir a los próximos comicios para regir los destinos del Real Madrid. Con el respaldo financiero reglamentario plenamente garantizado, el mandatario concentra ahora sus esfuerzos en perfilar las líneas maestras de una estrategia institucional diseñada a largo plazo. En este tablero de altas finanzas y alianzas de hondo calado, el tejido productivo de Córdoba adquiere un protagonismo importante a través de una de sus corporaciones más emblemáticas: Cunext Copper.

Cunext Copper

La multinacional con sede en Córdoba, referente absoluto en la transformación tecnológica de materiales esenciales como el cobre y el aluminio, ha estrechado fuertes vínculos de cooperación con el entorno corporativo del aspirante a la poltrona blanca. Esta confluencia supera el plano del mero respaldo monetario para transformarse en un pilar logístico y de ejecución preferente para el conglomerado de energías renovables. El vínculo se evidenció con el desembarco de Dámaso Quintana, presidente de Cunext Copper, en la estructura financiera de Cox mediante una aportación de 23 millones de euros, un movimiento que le confiere una participación superior al 5% y un puesto permanente en el órgano de dirección de la comercializadora de electricidad.

Dámaso Quintana (i) en la inauguración de unas instalaciones de Cunext Copper. / A.J.GONZALEZ

La llegada del alto ejecutivo madrileño ha sido recibida con elogios por parte del propio Enrique Riquelme, quien ha calificado públicamente la valía personal y la trayectoria directiva de Quintana con una nota de matrícula de honor. Para el postulante al palco del Santiago Bernabéu, disponer del soporte de la firma cordobesa representa un activo diferencial insustituible, motivado principalmente por el dominio integral que ostenta Cunext dentro del circuito de abastecimiento del mercado de la infraestructura eléctrica.

Impulso desde Córdoba

A pesar de su procedencia madrileña y su formación técnica como ingeniero, Quintana lidera desde Córdoba una de las corporaciones más pujantes del panorama andaluz y estatal, manteniendo su cuartel general y base de operaciones en la capital cordobesa, si bien su radio de acción abarca otros puntos de la geografía del norte del país mediante filiales industriales como Haizea Wind. Su integración formal en la cúpula directiva de Cox, consolidada a finales del ejercicio de 2024, tuvo como meta primordial inyectar ventajas competitivas tangibles a un grupo que ya se sitúa entre los actores predominantes del sector de las energías limpias a escala global.

Enrique Riquelme, junto a Rafa Nadal / Instagram; @enriqueriquelmev

La compañía que pilota Riquelme maneja valoraciones económicas de magnitudes millonarias y despliega una intensa actividad comercial en entornos geográficos de alta relevancia como el continente americano y el Golfo Pérsico. Recientemente, la firma protagonizó un salto patrimonial de envergadura al formalizar la adquisición de la cartera de infraestructuras de Iberdrola en territorio mexicano, una transacción valorada en cerca de cuatro mil millones de dólares.

La cooperación técnica con la factoría cordobesa resulta elemental para materializar las metas fijadas en la hoja de ruta de la compañía hasta el año 2028, centrada de manera prioritaria en el despliegue de redes de transporte de energía. La perspectiva global que introduce Quintana se vuelve crucial para sortear las restricciones de suministro globales y asegurar el calendario de ejecución de las obras en curso.

Candidatura al Real Madrid

No obstante, mientras los negocios de Riquelme se expanden al amparo de la transición energética, el empresario se ve obligado a focalizar su atención en la órbita futbolística. La maniobra táctica de Florentino Pérez al plantear un adelanto en la convocatoria de las urnas del Real Madrid ha trastocado el cronograma del dirigente alicantino, forzándole a dar velocidad a su candidatura para optar a la presidencia. Según adelantan diversos medios nacionales, Riquelme ha solicitado a su círculo de máxima confianza la plena dedicación al diseño del proyecto deportivo e institucional, cuyos detalles pormenorizados se darán a conocer en fechas inminentes.

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Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox y posible candidato a la presidencia del Real Madrid / Cox

Con 37 años de edad, este líder empresarial oriundo de la población de Cox defiende que sus credenciales administrativas cumplen estrictamente con los exigentes requisitos que fijan las normas del club madrileño. Aunque su figura encarna una alternativa de renovación frente a la actual dirección, el candidato asume que los plazos imprevistos manejados por la actual directiva merengue le han obligado a reestructurar sus previsiones sobre la marcha. En sus últimas declaraciones, Riquelme ha trasladado una petición de "calma y madurez" a la masa social del Real Madrid, abogando por un escenario electoral transparente, recibiendo como réplica inmediata desde las oficinas del club la exigencia explícita de depositar los avales y formalizar la carrera presidencial sin dilación.