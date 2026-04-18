El Arcángel, teñido de rojo: la afición cordobesa lleva en volandas a la selección española en su goleada a Ucrania

La selección española volvió a El Arcángel este sábado para seguir con la fase de clasificación al Mundial de 2027 de Brasil. Las jugadores dirigidas por Sonia Bermúdez se enfrentaron al combinado nacional de Ucrania para intentar reencontrarse con la victoria tras la derrota por la mínima ante Inglaterra. Y Córdoba respondió. La RFEF aseguró que se emitieron una 12.500 localidades y lo cierto es que varios miles de aficionados tiñeron de rojo el feudo ribereño y llevaron en volandas a las internacionales en la goleada (5-0) ante sus rivales.

El Arcángel, de gala

De entre todos, volvió a resaltar la gran presencia de jóvenes aficionados. Los más jóvenes fueron quienes llenaron de ilusión las gradas del coliseo cordobés. Cómo no, en el encuentro de la Roja, no faltaron las vuvuzelas, que resonaban en cada jugada peligrosa de las locales. Incluso una charanga situada en la grada de Fondo Norte animó el partido con canciones populares que seguían los aficionados. Eso sí, no se libraron de las altas temperaturas. Cerca de 30 grados marcaba el termómetro a la hora del partido. Los espectadoresde Preferencia y Fondo Norte se resguardaban del Sol en la sombra de los pasillos o con el aire del abanico.

La charanga 'Pisando fuerte', en las gradas de El Arcángel, durante el España-Ucrania. / MANUEL MURILLO

Las jugadoras saltaron a un terreno de juego repleto de banderas nacionales que repartió la organización a la entrada del partido. Este comenzó tras el homenaje a la localidad cordobesa de Adamuz, que vivió el pasado mes de enero. Para este, un jugador del Avejoe Adamuz, el joven Julio Rodríguez -que ayudó a las víctimas del accidente ferroviario- realizó el saque de honor.

En lo futbolístico, las de Sonia Bermúdez asediaron a las ucranianas y pusieron tierra de por medio desde el primer minuto. Fue Edna Imade quien puso el primer tanto en el marcador, cuando apenas se superaban el segundo minuto del partido. Convirtió tras un centro medido de Lucía Corrales a la cabeza de la ariete. Con el transcurso del duelo, las españolas dominaron el encuentro, pero sin acierto de cara a portería. Eso sí, la grada seguía su fiesta con cánticos, canciones y una ola antes de superar la media hora de encuentro. Incluso, varias acciones individuales de Alexia Putellas hicieron levantar de sus asientos a más de uno.

En el descanso, Antonio José

Con la llegada del descanso en El Arcángel, el cantante pop de Palma del Río Antonio José deleitó a los aficionados con varias canciones de su nuevo álbum. Con el inicio del segundo acto, la selección española volvió a anotar, gracias a Imade, en una jugada calcada a la que abrió la lata. Con el resultado a favor y vista la superioridad, la hinchada disfrutó del ambiente que se vivía en el feudo ribereño, que se puso en pie en la jugada previa al tercer gol tras un gesto de rabia de Mapi León. El tercero fue obra de María Méndez tras otro centro exquisito, esta vez por parte de Vicky López.

Antonio José canta en la grada de El Arcángel durante el descanso del España-Ucrania. / MANUEL MURILLO

La selección aumentó la goleada gracias a los tantos de Eva Navarro y Vicky López y la grada siguió con la euforia, donde gran parte de los aficionados felicitaron a uno de los espectadores cantando al unísono el ‘cumpleaños feliz’. Con el pitido final, las jugadoras dieron una vuelta de honor saludando a todos los aficionados que se acercaron al estadio cordobés. Una de las más aclamadas fue Olga Carmona -goleadora de la final mundialista- que, pese a no jugar, fue la protagonista de varias pancartas.