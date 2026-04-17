La Fan Zone de la selección española femenina de fútbol en Córdoba: un éxito rotundo con juegos y trofeos para los aficionados

La selección española femenina de fútbol llegó este viernes a la ciudad de Córdoba para disputar el partido correspondiente a la jornada cuatro de la fase de clasificación al Mundial de 2027 en Brasil, que la enfrentará a Ucrania. Con la llegada del cuadro de Sonia Bermúdez a la ciudad califal, la RFEF instaló una Fan Zone donde los niños y niñas pueden disfrutar de diferentes estands en los que tienen la posibilidad de jugar al fútbol, realizar retos de habilidad y reacción e incluso jugar a videojuegos. Además, presidiendo la atracción se encuentran los tres trofeos conseguidos por La Roja: el Mundial de 2023 y las Nations League, logradas en 2024 y 2025.

Una gran acogida

Y es que, durante la mañana y tarde del viernes fue alta la afluencia que tuvo esta Fan Zone, situada en la prolongación de la avenida Gran Capitán, frente al Hotel Center, lugar donde se concentran las jugadoras. Durante la etapa matinal, fueron varios los colegios que se pasaron por la instalación para disfrutar de los juegos organizados, varios de ellos diseñados por patrocinadores de la RFEF. Juancho, personal del staff en la parte de videojuegos, comentaba que prácticamente todos los estands habían tenido una buena acogida, aunque tanto su puesto como el campo de fútbol 3x3 y el reto de habilidad de la marca automovilística Ebro estaban siendo los más disfrutados.

Ya durante la tarde fueron varios los equipos femeninos que hicieron acto de presencia en la Fan Zone. AFE fue uno de las organizaciones que visitó la instalación en el Gran Capitán. Varias jóvenes jugadoras de la organización de jugadores la representaron. Una de ellas, María Jiménez, quien tenía «mucha ilusión por el partido de la selección» al que asistirá junto a sus compañeras. Asimismo, entre todos los estands, ella elegía el «3x3», donde puede disfrutar de su pasión, el fútbol. Su entrenador, Antonio Navajas, notaba la satisfacción de las niñas por «poder ver a sus ídolos en el campo».

La fan zone de la selección española en Córdoba / A.J. González

Crecimiento desde la base

Es más, el técnico expresaba que este tipo de eventos, en los que el combinado español visita una ciudad, es «muy bueno para fomentar el fútbol femenino, que está creciendo exponencialmente en todas las categorías». Sobre el mismo tema, uno de los seleccionadores cordobeses, Chico, ponía el foco en que «la proyección está siendo muy grande, sobre todo desde que salimos campeonas del mundo». Para más inri, la presencia de la selección en Córdoba es «muy importante, no hay nada con más valor que esto». Además, este tipo de instalaciones, como la Fan Zone, son «espacios perfectos para el compañerismo y la amistad entre las chicas», afirmaba.

De hecho, la instalación está teniendo una buena respuesta por los cordobeses, según expresaba una de sus organizadoras, Julieta, que apuntaba la «gran apuesta que está haciendo la RFEF por este tipo de establecimientos». Asimismo, una de las voluntarias de staff, Mamen, comentaba la «ilusión con la que están los chicos y chicas que pasan por aquí, realizando todo tipo de juegos y contestando a las preguntas». Aun así, desde la organización, especulaban que este próximo sábado por la mañana, en el establecimiento se vivirá un gran ambiente.

Varios jóvenes jugando en el campo de fútbol 3x3 en la Fan Zone de Córdoba. / A.J. González

Y es que el horario de la Fan Zone para este sábado será de 11.00 horas a 16.00 horas. Justo tras el cierre de esta instalación, arrancará el encuentro entre las selecciones de España y Ucrania en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de la fase clasificatoria para el Mundial 2027 que se disputará en Brasil.