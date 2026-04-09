La RFAF crea en Córdoba una Comisión Antiviolencia de ámbito provincial

La Delegación en Córdoba de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ha anunciado la creación de la Comisión Antiviolencia de carácter provincial con el objetivo de prevenir, analizar y erradicar cualquier tipo de manifestación de violencia que se produzca en el fútbol cordobés.

Erradicación de la violencia

Dicha comisión estará presidida por el delegado en Córdoba de la RFAF, Martín Torralbo Luque, que contará con la colaboración y participación de personas que representan los múltiples estamentos que constituyen el fútbol cordobés, para llegar así a todos los ámbitos del mismo y que la participación en el nuevo organismo sea lo más completa posible.

Lógicamente, el objetivo del nuevo organismo será el de estudiar los acontecimientos que se produzcan en el ámbito del fútbol cordobés y que entren en el campo de la violencia, sea esta del tipo que sea. El objetivo no es otro que el de impulsar medidas que ayuden a la prevención, actuación y erradicación de la violencia en el fútbol en el ámbito provincial. Además, la nueva Comisión Antiviolencia cordobesa trabajará en estrecha colaboración con los clubes y futbolistas para fomentar el respeto, la convivencia, el juego limpio y las buenas prácticas entre ellos, fomentando hábitos saludables, tanto en los terrenos de juego como fuera de ellos.

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Miembros

Así, la nueva Comisión Antiviolencia en Córdoba estará compuesta por Martín Torralbo, presidente de la delegación cordobesa de la Real Federación Andaluza de Fútbol; Manuel Rodríguez, vicepresidente de la delegación cordobesa de la RFAF, Mª Dolores Santiago, secretaria de la delegación cordobesa de la RFAF y responsable del fútbol femenino; Antonio Pérez Artero, entrenador del Club Atletico Montoreño; Rafael Peña Baena, de Adecor; Javier González Espinosa, Comité de Árbitros de Córdoba; Ismael Moreno Herrera, Comité de Árbitros de Córdoba; José Antonio Fernández García, del Palomera Naranjo; Antonio Serrano Carrasco, jugador del Peñarroya-Pueblonuevo CF, y Antonio Serrano Martínez, seleccionador provincial.