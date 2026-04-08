El Montalbeño consigue el doblete en el fútbol provincial: ascenso a División de Honor y Copa Andaluza Provincial

El fútbol cordobés sigue dejando hitos a nivel provincial. El CD Montalbeño levantó el pasado sábado la Copa Andaluza en su fase provincial en Córdoba y completó el año perfecto después de haber conseguido el ascenso a División de Honor Senior. Y es que el conjunto de la Campiña Sur consiguió volver a la categoría regional tras más de diez años deambulando por las divisiones más bajas de la provincia. Este curso, en palabras de su presidente Rafa Marín, ha sido «histórico».

De hecho, ambos campeonatos se levantaron con apenas una semana de diferencia. La victoria de los montalbeños ante el Córdoba CF SAD de Carlos González, le hacían con el campeonato liguero y, como consecuencia, la promoción de categoría con tres jornadas de antelación. Esto, en parte, gracias a un cambio de formato que permite que el primero de la Primera Cordobesa promocione directamente, algo que le ha beneficiado a la entidad, ya que «desde que somos campeones tenemos margen de tiempo para empezar a trabajar pensando en la campaña que viene», expresaba el máximo dirigente.

Una celebración a la altura

Además, esto unido a la consecución de la Copa Provincial, hace de esta temporada algo especial en el municipio cordobés, que «se ha volcado con el equipo». Esta se dio tras derrotar en la final al Peñarroya-Pueblonuevo, a quienes vencieron en el segundo partido por dos tantos a cero tras el empate a uno en el encuentro disputado en el Valle del Guadiato. Es más, tras derrotar al equipo de la capital y asegurar el ascenso los jugadores salieron del Estadio Nuevo Calvario en un camión en el que se pasearon por todo el municipio hasta el Ayuntamiento para continuar la fiesta en el Polideportivo. Y no es para menos, ya que no pisaban la categoría desde hace más de diez años, concretamente en la 2013-2014.

Los jugadores del CD Montalbeño montados en el camión en la celebración del ascenso a División de Honor. / CD Montalbeño

Este vínculo entre la afición y el equipo aumenta al contar con varios futbolistas de los cuáles «la mayoría son de Montalbán, y varios Córdoba o Montilla», recalcaba Marín orgulloso. Una plantilla que la completa el cuerpo técnico cordobés encabezado por David Barea, quien vive su segunda temporada dirigiendo al Montalbeño.

Tercer club más antiguo de Córdoba

Y es que la trascendencia del club es importante dentro de la provincia cordobesa, ya que es el tercer club más antiguo de la misma, cumpliendo 95 años tras su fundación, en 1931. Solo superado por el Pozoblanco, que cumple el centenario en este 2026, y el Egabrense, decano del fútbol cordobés con data desde el 1921.

El próximo curso, en División de Honor Senior, el grupo que encuadra a los equipos de Andalucía Occidental, será un año «bastante exigente que se afronta con mucha ilusión». Aun así, Rafa Marín ha querido resaltar la importancia del ascenso siendo un «club humilde. De hecho ya estamos mirando el tema económico, que se eleva bastante», finalizaba el dirigente. Ahora, los de David Barea tendrán tres fechas del campeonato doméstico por delante en las que no se jugarán nada, mientras ven como otros cuatro conjuntos de la provincian luchan por ascender a la categoría regional tras los play off.