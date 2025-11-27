El Salerm Puente Genil se aferra a sus pilares para renacer

El Salerm Puente Genil atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que comenzó la temporada en Segunda RFEF. Lo que empezó como un curso ilusionante se ha ido transformando, con el paso de las jornadas, en una lucha constante contra la irregularidad y la falta de resultados. Las últimas semanas han golpeado con fuerza al conjunto pontanés, que ha encadenado tres derrotas consecutivas ante el Antoniano (4-0), el Lorca Deportiva (1-0) y el Xerez DFC (1-0), además de un empate frente al líder, el CD Extremadura (1-1). Una racha que ha provocado que los rojillos caigan hasta los puestos de descenso, con 14 puntos en su casillero.

En este escenario de dudas y urgencia, Álvaro Cejudo ha empezado a perfilar el que puede ser su “esqueleto” para tratar de revertir la dinámica. Hay una base de futbolistas que se han convertido en fijos en sus planes y jugadores que han acumulado la mayor carga de minutos.

Hombres de confianza

El jugador que más ha participado hasta la fecha es Benito del Valle, guardián de la portería rojilla. El meta ha disputado 1.080 minutos repartidos en 12 partidos, en los que ha encajado un total de nueve goles. Su regularidad bajo palos ha sido una de las notas más positivas del equipo, aunque en los últimos encuentros ni siquiera su solvencia ha sido suficiente para frenar la mala dinámica de resultados.

Del Valle y Vela, en el centro, en su presentación oficial como jugadores del Salerm Puente Genil. / CÓRDOBA

En la línea defensiva destaca Marcos Pérez, que ha acumulado 953 minutos en 12 encuentros, diez de ellos como titular. Además, ha aportado un gol, demostrando su capacidad para incorporarse al ataque. Junto a él, Salva Vegas ha sido otro fijo para Cejudo, sumando 942 minutos en 12 partidos, 11 como titular, lo que refleja claramente su peso en el sistema ofensivo.

En el centro del campo sobresale la figura de Jesús Pozo, que ha participado en 10 encuentros, alcanzando los 900 minutos. Su papel ha sido clave para aportar equilibrio y salida de balón. Completa este grupo Joel Armengol, que ha disputado 858 minutos en 13 partidos, 10 de ellos en el once inicial, siendo uno de los jugadores más utilizados en diferentes fases del encuentro.

Un balance que no acompaña

En términos globales, el Salerm Puente Genil ha disputado 12 partidos en Segunda RFEF con un balance de tres victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Números que no terminan de reflejar el potencial mostrado en algunos partidos, pero que sí explican su actual posición en la tabla. El equipo ha marcado ocho goles y ha encajado doce, una diferencia que deja en evidencia los problemas de cara a portería.

Montenegro e Isma García en la celebración del gol ante el Águilas. / Salerm Puente Genil

La falta de acierto ofensivo es, sin duda, una de las grandes asignaturas pendientes del conjunto pontanés. De hecho, el máximo goleador del equipo es Tommy Montenegro, con únicamente dos tantos, y curiosamente no se encuentra entre los futbolistas con mayor número de minutos sobre el terreno de juego.

La reacción, una obligación

Con la competición avanzando y la igualdad siendo máxima en el grupo, la reacción del Salerm no puede hacerse esperar. La confianza en ese bloque de jugadores más habituales será clave para intentar cambiar la dinámica negativa y recuperar, cuanto antes, sensaciones y resultados positivos. Y el foco ya está puesto sobre la siguiente cita del calendario: el sábado ante el Melilla en el Manuel Polinario (12.00 horas).