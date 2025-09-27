El Atlético Palma del Río se apunta a la fiesta de la Copa del Rey y está a un paso (o ni siquiera eso) de recibir a un equipo de Primera División (excepto los de la Supercopa) en el Sergio León de Palma del Río. El equipo de Fran Sedano encarriló la eliminatoria previa que a ida y vuelta le enfrentaba al Atlético Melilla y este sábado goleó a domicilio a los melillenses (0-5).

El conjuto palmeño fue muy superior a su rival que, de hecho, tuvo que realizar una especie de pretemporada en las últimas semanas, ya que no tenía competición liguera. Ya en el primer acto, el equipo de Sergio León, Fran Cruz y compañía tenía encarrilado el choque, ya que al descanso goleaba 0-4.

El Atlético Palma del Río dominó el encuentro desde el inicio, ya que pasado el minuto 25 anotó el primer tanto por mediación de Fran Cano. Sin reponerse de ese tanto, y casi en la siguiente jugada del partido, el equipo local recibiría el segundo tanto de los amarillos, anotado por Mateo Montenegro. Ya antes de irse a vestuarios, el conjunto de la Vega marcó dos goles más por mediación de Pedro Chacón y de Denis González.

Obviamente, la segunda mitad fue un mero trámite tras el 0-4 que reflejaba el marcador al descanso, por lo que el Atlético Palma del Río controló sin poblemas el choque. Marcos Soler, de penalti, anotó un quinto tanto que no hacía sino corroborar que el Atlético Palma del Río se abría una puerta a la ilusión con esa primera eliminatoria de la Copa del Rey que llevará a un conjuto de Primera División a la localidad palmeña.

El Atlético de Palma del Río llegó a la final de la Copa Andalucía, lo que le otorgaba derecho a entrar en esta última eliminatoria previa a la primera de la Copa del Rey. En la final cayó ante el Maracena, aunque el camino a la ilusión copera ya estaba abierto.

Ahora sólo queda el trámite del encuentro del próximo fin de semana en el Estadio Sergio León, tras el que el Atlético Palma del Río hará historia, salvo improbable y desagradable sorpresa, y logrará la clasificación para la Copa del Rey. Además, los de Fran Sedano se enfrentarían a un equipo de la Primera División, salvo los cuatro que disputan la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club).