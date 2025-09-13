La revancha pendiente del Recreativo con el Puente Genil

El Salerm Cosméticos Puente Genil jugará este domingo en Huelva. No será su primer regreso en siete décadas, sino el segundo, ya que hace cuatro años el conjunto rojillo volvió a enfrentarse al Decano (2-0), aunque en aquella ocasión no lo hizo en el Velódromo, como en 1956, sino en el Colombino.

Lucha por el ascenso a Segunda

Pocos pudieron caer entonces en la curiosidad de que aquel encuentro de noviembre del 2021 no era el primero entre pontaneses y recreativistas. Sólo los más mayores, a los que sus padres podrían haber comentado el hecho histórico, pudieron ser conscientes de que el Puente Genil ya había visitado Huelva para enfrentarse al Decano en competición oficial. Y, de hecho, el equipo rojillo –también lo era entonces- logró eliminar al Recreativo de Huelva en la carrera que ambos mantenían por alcanzar la Segunda División. Como era lógico, el favorito en la eliminatoria entre el Decano y el Puente Genil era el conjunto onubense, que según la prensa de la época sufrió una hecatombe al ser eliminado por un equipo modesto cuando todos daban por ascendido al Recreativo.

Formació del CD Pontanés en 1956, con su técnico, Casimiro Benavente, arriba a la izquierda. / ARCHIVO AYUNTAMIENTO PUENTE GENIL

Pero el Puente Genil no sólo logró eliminar al Decano en la penúltima ronda por el ascenso, sino que en la definitiva, la última, también logró dejar fuera a otro clásico del fútbol andaluz, como la Real Balompédica Linense, la Balona, a la que después de que cada uno de los dos equipos lograra imponerse en su respectivo campo por idéntico resultado (2-0), tuvo que dejarlo en la cuneta, definitivamente, en un tercera partido decisivo jugado en Málaga (1-0).

Campeones de grupo en Tercera

Aunque en el caso que nos ocupa, la eliminatoria en la que el Puente Genil dejó fuera al Recreativo supuso un mazazo para la afición recreativista y para la ciudad onubense. En la temporada 1955-56, el Recreativo finalizó campeón del Grupo 11 de Tercera División, ganando 14 de los 22 encuentros de la Liga regular y perdiendo sólo cinco. Por su parte, el CD Pontanés también fue campeón del Grupo 13, jugando dos partidos menos y ganando 13 de los 20 de la Liga regular, imponiéndose, entre otros, al Antequerano, al Peñarroya-Pueblonuevo, al Linares, al Recreativo Granada o al Atlético Malagueño.

'Odiel' se hace eco de la debacle del Recreativo en Puente Genil. / CÓRDOBA

Posteriormente, se entró en la fase de eliminatorias directas. En primera ronda, el CD Pontanés se deshizo del África Ceutí (4-0 en Puente Genil y 0-0 en Ceuta), mientras que el Recreativo eliminó al Mérida (3-1 y 1-1).

En segunda ronda, en junio de 1956, fue cuando se encontraron el Recreativo de Huelva y el CD Pontanés. El conjunto pontano perdió el 10 de junio en el Velódromo onubense por 2-1 ante el Decano, mientras que una semana después era el Recreativo el que caía por 2-0 en Puente Genil, por lo que se desató la lógica euforia. De hecho, las crónicas hablan de que muchos aficionados se desplazaron desde Córdoba capital a presenciar el encuentro, ya que había una parte de la afición cordobesa que daba opciones de eliminar al Recre al Pontanés, como así fue.

Las consecuencias de la debacle recreativista

15 días después, el 2 de julio de 1956, el CD Pontanés lograba el ascenso a Segunda División. Tras eliminar al Recreativo, la tercera y última ronda deparó al equipo cordobés un cruce dramático ante la Real Balompédica Linense, que al igual que el Recreativo, llegaba a la ronda como favorito para el ascenso. Sin embargo, la Balona comenzó cayendo por 2-0 en su visita a Puente Genil, el 24 de junio, mientras que cinco días después lograba igualar la eliminatoria al ganar al CD Pontanés por 2-0. Por ello, hubo un encuentro de desempate en Málaga, en el que el conjunto de Puente Genil logró imponerse por 1-0, logrando el histórico ascenso a Segunda, siendo el único equipo de la provincia en conseguirlo.

'Odiel' informa de las consecuencias para los jugadores del Decano por la eliminación ante el Puente Geil. / CÓRDOBA

Aquel partido de vuelta en Puente Genil en el que el Decano cayó eliminado tuvo todos los ingredientes de la eliminatoria resuelta con sorpresa, algo tan habitual en el fútbol. El Decano era claro favorito, pero antes del descanso, el Puente Genil ya ganaba 2-0 –marcador final-, gracias a Rubio y Bernardi. Casimiro Benavente, que era el técnico pontano y que tuvo posteriormente muchas ‘novias’ para entrenar a otros equipos, manifestaba tras la eliminatoria que «la responsabilidad del partido y los nervios del público hicieron mella en el Puente Genil», presumiendo de que su equipo, en condiciones normales, hubiera resuelto aún con más ventaja en el marcador la eliminatoria. Por su parte, Camilo Liz, técnico del Decano, no se cortó ni un pelo tras ser eliminado por un equipo teóricamente inferior: «Con estos delanteros no se puede ir a ninguna parte. Todos tan chiquitos, cuando llega la hora de pisar el área se encogen de forma extraordinaria. Créame que en esta temporada con el Huelva he sufrido más que en toda mi vida. Un juego muy bonito de forma y dame sin salir de un ladrillo. No hay forma de marcar goles», se lamentaba el técnico recreativista, que se marchó de Puente Genil frustrado por el dominio de los suyos, que no plasmaron en el marcador.

Eran otros tiempos, también en lo que a declaraciones a los medios de comunicación se refiere. Pero el palo para la afición del Decano fue más que evidente. Tanto fue así que la directiva del Recreativo de Huelva sancionó a cuatro jugadores «por su ausencia de pundonor deportivo», decretando varias bajas en el equipo, por «falta colectiva de entusiasmo y de cariño a Huelva». Así se las gastaban ya entonces.

