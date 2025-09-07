La Roja
La España de Andrés Cuenca y Jan Salas vuelve a perder ante Francia
El seleccionador Gallardo dará en unos días la lista definitiva para el Mundial Sub 20, a disputar en Chile
La selección española Sub 20 perdió este domingo por 1-0 ante Francia en el segundo de los dos amistosos pactados con el combinado galo, ante el que también cayó el pasado jueves por 2-0. Un resultado, al menos este último, algo injusto a tenor por lo visto sobre el terreno de juego, en donde La Rojita de Paco Gallardo transmitió mejores sensaciones que su rival, sobre todo en la primera parte. Sin embargo un gol nada más regresar de vestuarios truncó ese mejor juego del combinado español.
La Sub 20 ve así terminada la concentración previa al Mundial de Chile, que ha reunido a los jugadores de Paco Gallardo en París durante toda esta semana. Este mismo domingo, el equipo ha vuelto a España, a la espera ya de que el seleccionador comuniqué cuáles serán los jugadores que le acompañarán en la cita mundialista en el país andino.
En lo que respecta al interés local, Andrés Cuenca fue titular con España y disputó prácticamente todo el encuentro, ya que fue sustituido en el minuto 80 por Bombardó, cuando una gran actuación. Por su parte, Jan Salas -que fue titular el pasado jueves- aguardó su sitio en el banquillo y sustituyó en el minuto 77 al deportivista David Mella. Finalmente, hay que remarcar también que Elyaz, el hermano pequeño del jugador del Córdoba CF, Theo Zidane, fue titular con el combinado francés y completó los 90 minutos.
FICHA TÉCNICA
Francia: Lisandru Olmeta (Justin Bengui, 45'); Steven Baseya, Anthony Bermont, Justin Bourgault (Aboubaka Soumahoro, 69'), Elyaz Zidane, Mayssam Benama, Rabby Nzingoula (Khalis Merah, 82'), Dehmaine Tabibou (Aladji Bamba, 57'), Lucas Michal (Darryl Bakola, 82'), Steve Ngoura, Robinio Vaz (Mathys Detourbet, 82').
España: Vicent Abril; Julio Díaz (Arkaitz Mariezkurrena, 69'), Tomás Carbonell (Diego Aguado, 69'), Rayane Belaid (Daniel Pérez, 69'), David Mella (Jan Salas, 77'), Andrés Cuenca (Marc Bombardó, 80'), Cristian David Perea (Carlos Espí, 80'), Ismael Barea (Jon Martín, 69'), Thiago Pitarch (Pol Fortuny, 69'), Jan Virgili (Adrián Liso, 69'), Pau Navarro.
Gol: 1-0 (47') Lucas Michal.
Árbitro: Brendan Roffet. Amonestó con tarjeta amarilla a Benama (53'), Tabibou (55') y Ngoura (94'), por parte del combinado francés, y a Pitarch (42'), Cristian David (45') y a Julio Díaz (76'), en la selección española.
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- Así quedan los cuartos de final del mundialito de clubes juvenil: fecha, horarios y sedes
- Iván Ania, autocrítico tras la victoria ante el Castellón: “Entrenamos un tipo de fútbol que no estamos haciendo”
- Seis municipios de Córdoba se unen al primer gran itinerario cicloturístico cultural de España
- Velá de la Fuensanta 2025: programación, horarios, procesiones y degustaciones
- Dos sobresalientes y notable general en la victoria del Córdoba CF ante el Castellón
- Bershka cierra su tienda de La Sierra el 13 de septiembre y despide a 15 trabajadoras