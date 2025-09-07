La España de Andrés Cuenca y Jan Salas vuelve a perder ante Francia

La selección española Sub 20 perdió este domingo por 1-0 ante Francia en el segundo de los dos amistosos pactados con el combinado galo, ante el que también cayó el pasado jueves por 2-0. Un resultado, al menos este último, algo injusto a tenor por lo visto sobre el terreno de juego, en donde La Rojita de Paco Gallardo transmitió mejores sensaciones que su rival, sobre todo en la primera parte. Sin embargo un gol nada más regresar de vestuarios truncó ese mejor juego del combinado español.

La Sub 20 ve así terminada la concentración previa al Mundial de Chile, que ha reunido a los jugadores de Paco Gallardo en París durante toda esta semana. Este mismo domingo, el equipo ha vuelto a España, a la espera ya de que el seleccionador comuniqué cuáles serán los jugadores que le acompañarán en la cita mundialista en el país andino.

En lo que respecta al interés local, Andrés Cuenca fue titular con España y disputó prácticamente todo el encuentro, ya que fue sustituido en el minuto 80 por Bombardó, cuando una gran actuación. Por su parte, Jan Salas -que fue titular el pasado jueves- aguardó su sitio en el banquillo y sustituyó en el minuto 77 al deportivista David Mella. Finalmente, hay que remarcar también que Elyaz, el hermano pequeño del jugador del Córdoba CF, Theo Zidane, fue titular con el combinado francés y completó los 90 minutos.