El segundo torneo 'Rafa Fernández' reunirá a leyendas del fútbol cordobés

La segunda edición del torneo benéfico 'Rafa Fernández', organizado por la AAVV El Arenal del Arcángel y el CF Fuensanta, reunirá desde este sábado a Leyendas del Fútbol Cordobés, deportistas, cocineros, artistas, empresarios y la sociedad cordobesa en general. El torneo se celebrará en las IDM de La Fuensanta hasta el próximo lunes, en el marco de la Velá de la Fuensanta.

Este evento solidario tiene como principal objetivo recaudar fondos destinados a la reforma y decoración de la consulta de Cuidados de Paliativos Infantiles del Hospital Reina Sofía, un espacio que atiende con dedicación y sensibilidad a niños y familias que enfrentan situaciones de extrema dificultad.

Se esperan cerca de 400 jugadores invitados y la asistencia destacada del Córdoba CF Femenino y el Córdoba CF, así como otras personalidades del deporte cordobés que se unirán a esta noble causa para hacer llegar un mensaje de apoyo a los niños y familias que están en esta situación. Además de la acción en el campo, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia completa gracias a la colaboración de restaurantes y cocineros locales. Se realizarán atractivos sorteos de camisetas y botas donadas por 10 jugadores/as, menús degustación, packs de entradas para Cine Axion o camiseta firmada por los jugadores del Córdoba CF, entre otros objetos y regalos con destino solidario.

Como algunos pocos ejemplos de los valiosos objetos que serán subastados para ayudar a la consulta de Cuidados Paliativos Infantiles del Hospital Reina Sofía, señalar que se encuentran las camisetas de Chupe, jugador del Granada, de Javi Lara, director deportivo del Ibiza, Juan Rafael Fuentes, Alberto Toril, José Manuel Fernández, Rafa Navarro o Alba Cerrato, entre otros muchos.

Esta segunda edición del torneo benéfico 'Rafa Fernández' es una oportunidad única para disfrutar del deporte, apoyar una causa vital y demostrar que, en Córdoba, "ganamos todos".