Flores Muñoz: "Enríquez Negreira no trabajaba y no vivía mal"

"En los partidos importantes que jugaba el Barcelona en su campo, el hijo de Enríquez Negreira, que estaba también metido en el Comité Técnico, llamaba a los árbitros para preguntarles en qué hotel estaban y les decía que él les llevaba al campo». Juan Andújar Oliver declaraba este miércoles en Onda Cero algunos de los extraños movimientos que realizaba el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y excolegiado Enríquez Negreira y su hijo, Javier, sobre el escándalo por los al menos 1,5 millones de euros recibidos por el exárbitro catalán gracias a «servicios profesionales de asesoramiento» al FC Barcelona en su etapa como dirigente arbitral.

Juan Andújar Oliver tuvo durante media docena de temporadas como ayudante al cordobés Antonio Flores Muñoz, que corrobora y amplía a este periódico lo desvelado por el colegiado almeriense.

Un Barça-Atlético en el Camp Nou

«Claro que lo recuerdo», comenta el cordobés cuando se le pregunta por aquellos acompañamientos del hijo de Enríquez Negreira, «lo he vivido en primera persona, en un partido Barcelona-Atlético de Madrid (4-3), en marzo de la temporada 1993-94 nos recogió el hijo en el aeropuerto y nos llevó al hotel. Luego nos llevó, como el partido era televisado y se jugaba a las 20.30 horas, a comer a un bar normal, un bar como puede haber al lado de tu casa o la mía, y estaba ahí Enríquez y un amigo, hasta que volvimos. Recuerdo que nos hicimos una foto, insistía en hacernos una foto para tenerla y recordar el momento. Ahora lo relaciono con todo lo que está ocurriendo porque posiblemente él quería tener soporte documental acreditativo de que había hablado con nosotros». Flores Muñoz descarta ninguna directriz por parte de Enríquez en aquel momento. «Si habló de forma individual con Andújar, lo desconozco, pero a mí no me dijo nada», asegura.

Con una sonrisa, el que fuera ayudante de Andújar manifiesta que el trío arbitral de aquel encuentro está «libre de sospecha, porque al Barcelona se le anuló un gol por fuera de juego que yo señalé y que luego las cámaras demostraron que era legal». Es más, Antonio Flores comenta que «en la mayoría de partidos del Barcelona el delegado arbitral era José María Miguel Pérez, del que se conocía por todos su barcelonismo, y tras el partido, ya a la noche, lo vimos en el mismo bar del mediodía y nos reprochó ‘el mal rato que hicimos pasar a la gente’, ya que el Barcelona perdía al descanso por 1-3 y terminó remontando y ganando 4-3. ‘La suerte que habéis tenido es que ha ganado el Barça, si no, os tienen que sacar los geos’, nos dijo». Además, después de aquel partido nos metieron en la nevera un mes. Casualmente», recuerda con una sonrisa.

Con el Barça sí, con el Espanyol, no

Otro detalle que recuerda Flores Muñoz es que «ese chico», en referencia a Javier Enríquez, el hijo del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, «sí nos recogía cuando arbitrábamos al FC Barcelona, pero cuando pitábamos al Espanyol no nos recogía».

A pesar de que los clubs tenían detalles que los colegiados consideraban «normales», ese aspecto de ser recogido para ciertos partidos o equipos y para otros no sí que llamaban la atención del equipo arbitral. «Por ejemplo, José Luis Núñez -presidente de Barcelona en aquella época-, solía tomarse una copa de cava y unos canapés con el trío arbitral después de partido, fuera cual fuera el resultado», comenta Flores. «En una ocasión yo volaba vía Sevilla de regreso y Andújar y el otro linier lo hacían vía Málaga. Pues el Barça me puso un coche con chófer y hasta dos policías locales abriendo paso porque no llegaba, me dejó sorprendido». Pese a estos detalles, insiste, les resultaba especialmente llamativo que el hijo de Enríquez recogiera al trío arbitral cuando llegaban para arbitrar al Barcelona, pero no al Espanyol.

«Enríquez no trabajaba»

Precisamente por ello, se le pregunta a Flores Muñoz si no había comentarios en el colectivo arbitral sobre la actividad de Enríquez Negreira. «Lo que más se comentaba es que era conocido que él no trabajaba. Enríquez Negreira no trabajaba. Sí, era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, pero de eso no se comía, los directivos iban una vez al mes a Madrid, pero no eran decisivos. El presidente», Victoriano Sánchez Arminio, «sí vivía en Madrid, Victoriano sí vivía en un hotel en Madrid. Estaba en Madrid, pero los cargos no vivían en la capital. Estaba, por ejemplo, Franco Martínez, que iba una vez al mes a una reunión» del Comité Técnico de Árbitros, pero Enríquez Negreira «no trabajaba y vivía, que parece no bastante mal».

Sobre las palabras de Andújar Oliver, Flores Muñoz destaca que «lo vi muy sobresaltado, me ha llamado la atención, pero a mí nadie me dijo nunca nada en aquella época», de la que sí resalta un hecho diferencial: «Recuerdo eso, que Enríquez Negreira nos recogía y nos llevaba a un bar para comerte allí tres tapas, pero nos juntábamos con Enríquez porque ibas a Barcelona y había sido compañero. En los demás sitios no nos juntábamos con nadie, ni ibamos a comer con nadie, pero con él sí. Entendía yo entonces que Andújar sería amigo de Enríquez y como ibas con un compañero, pues estaba bien», finaliza Flores Muñoz.