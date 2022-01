Conocí a Gento en lo que Alfredo Di Stéfano llamó «la fábrica», un estadio Santiago Bernabéu que ni por asomo intuía que en el futuro tendría una piel de acero. Era gradas y césped. Fútbol. Horas antes de una reunión de los veteranos del Real Madrid. La ‘Saeta’ caminaba apoyado del brazo de Gento. Años atrás, el veloz extremo cántabro también era centro de gravedad del argentino, fueron un sinfín los goles que le llegaron desde la banda por la que la ‘Galerna’ era inalcanzable. Di Stéfano me dirigió un cortés saludo con una ligera inclinación de la cabeza, pero Gento se detuvo al pasar a mi lado. Esa era también su forma de quitarse a los defensas de encima. Corría como un poseso, detenía las piernas en seco y volvía a arrancar. No había quien pudiese parar aquello. «¿Te has perdido, chaval?», me preguntó. Le respondí que estaba allí para entrevistar a Valdano tras el entrenamiento para una revista con la que colaboraba. «¿De dónde eres?». «De Córdoba», le contesté. «Lo he intuido --refirió--, tienes el acento del bueno de Juan Verdugo». Me saludó con la mano y siguió su lento desfile junto a un Di Stéfano que asintió antes de alejarse: «Grande Juan».

Muere Paco Gento, leyenda del Real Madrid y el fútbol español Gento y Verdugo coincidieron en la última temporada de Gento en activo. Verdugo acababa de fichar por el Real Madrid en la campaña 1971/72. De hecho, el lateral cordobés fue de la partida en el homenaje que el club merengue le rindió al cántabro con el Os Belenenses como rival, en 1972, coincidiendo con el XXV aniversario de la inauguración del Bernabéu. Verdugo fue titular en un once reforzado por el legendario jugador portugués Eusebio entre otros. Sin girarse, Gento aún elevó la voz para darme un dato: «En Córdoba nunca perdí». Cierto. Porque no jugó en El Arcángel cuando el 17 de enero de 1965 se impusieron los blanquiverdes con gol de Ramón Tejada (1-0). Sí estuvo en la 62/63 (1-1), 63/64 (0-1), 65/66 (1-2), 66/67 (0-1), en la 67/68 (3-3, con hat trick del cordobesista Arana) y en la 68/69 (2-2). En estas dos últimas visitas marcó Gento. Unos tiempos con los que sueña el cordobesismo. Un jugador que era de ensueño.