Un punto para empezar el arduo camino en la Tercera RFEF. El Córdoba B de Diego Caro saldó su puesta de largo contra el Ceuta B con empate a uno. Los blanquiverdes, en el estadio Alfonso Murube, se adelantaron en el electrónico gracias al gol de José Manuel Naranjo. Pese a ello, los anfitriones obtuvieron su diana, por medio de Iván Breñé cuando el choque encaraba su recta decisiva.

Nivelado aunque con presencia blanquiverde en el área rival

El equilibrio marcó la tónica de toda la primera mitad. Los dos filiales, lejos de contemporizar, ofrecieron una predisposición óptima para intentar firmar un debut con victoria. El plantel blanquiverde, un escalón por encima en lo concerniente a la intensidad, apareció con cierto peligro sobre la meta de Lolo. El cancerbero caballa, justo en el ecuador, desvió un testarazo de Naranjo que pudo romper la igualada.

Los locales, empleando como principal arma el balón parado, inquietaron el área de Lluís Tarrés, aunque el portero catalán no tuvo que intervenir en demasía. En el 37', nada más volver la actividad al verde tras el parón para la hidratación, detuvo una falta favorable al Ceuta. Por ello, el duelo se encaminó hacia los vestuarios manteniendo las tablas iniciales.

Los goles, para el segundo tiempo

El arranque del segundo acto trajo consigo el 0-1 para los de Caro. Naranjo, que ya había mostrado sus recursos ofensivos con anterioridad, alojó el balón al fondo de las mallas dando ventaja a los visitantes. El ariete, a continuación, siguió acechando el gol a través de otro remate que se perdió por encima de la portería africana. El equipo de Miguel Ángel Berlanga, mientras tanto, basó su apuesta en el empuje a una línea defensiva cordobesa que supo desbaratar las acometidas.

Ale Marín, cerca del 70', estuvo a punto de transformar el segundo, pero su intentona no halló el premio de la diana. El susto se trasladó, a renglón seguido, a la meta de un Tarrés que evitó una doble ocasión ceutí. Sin embargo, el catalán no evitó, en el 78', que Iván Breñé encontrara la llave para el 1-1. El equilibrio no se rompería desde ese instante al final provocando el reparto del botín en juego. La siguiente cita para el Córdoba B será frente al CD Ciudad de Lucena, primer derbi de los que esperan en el grupo 10.

Ficha técnica:

1 - Ceuta B: Lolo, Nacho Holgado, Ayoub, Basilio, Elías, Taufek (Mustafa, 70'), Polaco (Yiyo, 62'), Moyano, Sufian (Deco, 46'), Iván Breñé y Prieto (Adil, 62').

1 - Córdoba B: Lluís Tarrés, Rafa Castillo (Álex Durán, 75'), Valtteri, Iván Martínez, Manolillo, Migue Gómez, Cristian Delgado, Tala, Ale Marín (Juan Andrés, 71'), Juanma Bernal y Naranjo (Joaquín, 83').

Goles: 0-1 (49') Naranjo. 1-1 (78') Iván Breñé.

Árbitro: Francisco David Alonso Ramírez (colegio gaditano). Amonestó con cartulina amarilla a Basilio y Nacho Holgado en los locales y a Cristian Delgado, Tala y Valtteri en los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada en el grupo 10 de la Tercera RFEF disputado en el estadio Alfonso Murube (Ceuta).