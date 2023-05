Claudia La Chispa: "El flamenco es una música muy bonita como para que solo se dirija a un público concreto"

Hay estrellas que nacen siéndolo, independientemente de si se esfuerzan por llegar a su destino. Así le ocurre a Claudia La Chispa, una joven chiclanera con flamenco en las venas, a punto de hacer su propia aparición en la industria después de años absorbiendo aprendizaje de los grandes.

Aunque prácticamente nació cantando, dio sus primeros conciertos con solo 6 años, en el programa Menuda Noche de Juan y Medio, donde sorprendió al cantar por Camarón. Allí conoció a India Martínez, quien la invitó a actuar con ella en La Noche blanca del Flamenco; una cita a la que ha acudido en varias ediciones. Precisamente fue durante uno de estos conciertos cuando el productor Queco la descubrió y se interesó por impulsar su carrera. Tras haber cantado con Niña Pastori, David de Maria o La Hungara, entre otros, y haber sido corista de Rosalía durante dos años, además de haber participado en la serie Upa Next, de Atresplayer, Claudia La chispa se prepara para sacar su primer disco con Sony, del que solo ha dado a conocer su primer single.

El tema Vente conmigo, una fusión de tangos extremeños con reguetón y electrónica, ha alcanzado más de 100.000 reproducciones en Youtube. Este viernes lo cantará en directo, junto a otros temas propios, en la caseta La Luna de Macandé, a las 00.00 horas.

¿Dónde te criaste?

En el centro de Chiclana. Mi abuelo tenía un campo donde íbamos todos los veranos. Un día mi tío dijo: oye, he empezado a tocar la guitarra y la niña ha empezado a cantar, pero además no canta mal. Recuerdo empezar cantando tanguillos. Todo el mundo se sorprendió porque nadie se lo esperaba. Iba a clases de danza moderna y mi profesor se enteró de que había un casting para el programa de Juan y Medio, así que lo averiguó para presentarme porque yo bailaba bien. Entonces tendría como 6 o 7 años. Cantar me gustaba, pero no lo tenía interiorizado. En el casting me preguntaron si sabía hacer algo más, así que les canté la canción Abuelo, de María Carrasco. Me cogieron para el programa. Mi primera actuación fue con Kiko y Shara. Entonces mis padres me apuntaron a una academia de canto de San Fernando. Así me enamoré del flamenco. Un día me llamaron de Juan y Medio para cantar con India Martínez. Ella me invitó a cantar en la Noche Blanca, fue cuando Queco me vio y nos conocimos.

¿No te abrumó empezar tan joven en la tele?

No, porque era una niña y para mí era un juego. También tuve suerte porque mis padres siempre tuvieron en cuenta mis preferencias. A veces no quería ir al programa porque, por ejemplo, tenía el cumpleaños de una amiga y no había ningún problema. Me lo tomaba como una diversión. Tengo 21 años, pero nunca he sentido presión por cantar.

¿Queco es de quien más has recibido orientación?

Empecé a trabajar con él cuando tenía 8 años. Es una bellísima persona. Mis padres no tenían ni idea de este mundillo y pusieron mi carrera en sus manos. Me ha sabido cuidar y llevar por el buen camino. Ha esperado a que yo tenga una edad para que pueda tomar mis propias decisiones. Acelerar entonces mi debut habría sido un desastre. Estoy en un punto en el que puedo dirigir mi carrera con él de la mano.

¿De dónde viene ‘La chispa’?

Cuando era pequeñita grabé un villancico con Queco y durante el proceso no paraba de pedir cosas, decir que tenía hambre. Él me decía: es que eres una chispa. Estás muy concentrada pero en cualquier momento explotas. Me cuenta Queco que a cualquier sitio que iba, nada más con dos meneos, todo el mundo se volvía loco. Salió una portadita de ese villancico donde ya lo ponía. Claudia La chispa.

¿Pero quién es Claudia La chispa y qué es el flamenco para ella?

Es una muchacha muy valiente, muy pura, que respeta mucho sus raíces aunque también quiera salirse de ellas. El flamenco es mi forma de sentir y ver la vida. Desde que tengo uso de razón he escuchado a Camarón, Manolo Caracol, la Paquera de Jerez, la Niña de los Peines o Lola Flores. En mi casa es lo que se ha escuchado y yo creo que eres lo que ves. Mi padre, cuando estaba en la barriga de mi madre, me cantaba Amor de conuco de Camarón. Cuando era un bebé y estaba en la incubadora mi padre también me ponía esa canción y yo abría los ojos. Ahí ya lo sentía. Mi madre es bailaora y bailó conmigo dentro hasta un mes antes de dar a luz. Así que el flamenco es mi forma de sentir, de expresarme.

El single de adelanto, Vente conmigo, tiene un carácter muy urbano, ¿Quieres cantar para tú generación?

Renovarse o morir. Estoy muy contenta con el trabajo que hemos hecho porque es una manera de mostrarle a la gente de mi edad un flamenco más moderno. Esto no deja de ser un tango extremeño, aunque el estribillo me lo haya llevado al reguetón y a la electrónica. La esencia y la pureza siguen estando.

Algo así defiende Rosalía, ¿Te ha influido su manera de ver el arte?

Si te digo la verdad, no. Ella es una artista increíble, de la que he aprendido muchísimo. Fue la primera de este siglo en dar la entrada al flamenco fusión. Pero no me siento nada influenciada por ella. Al fin y al cabo, yo podría haber hecho unos tangos extremeños por derecho puro, pero no era lo que sentía. No me he visto influenciada por nada. Mi productor y yo nos sentamos en el estudio, creando, cuando nació Vente conmigo.

La experiencia de vivir una gira internacional te habrá dado tablas

Ha sido mi universidad. Se me ponen los vellos de punta porque tenía 16 años y todo no es cantar bien. Hace falta disciplina, unos horarios. Como yo no era de Barcelona, siempre estaba con Rosalía y con Pablo El Guincho. Él ha sido un gran maestro para mí. También me atrevo a decir que ser corista es mucho más complicado que ser cantante porque tienes el peso de todo, ir completamente afinada con mi compañera, que fue Ana Colón en la gira de El mal querer. Teníamos que ir muy juntas, llevábamos el peso de las voces sobre el escenario.

¿Te sientes arropada?

Yo creo que sí, el estilo se entiende hasta en la China cuando hay mensaje. Quienes me conocen saben cómo soy, mi manera de hacer las cosas. Quería mostrar a la gente de mi generación lo que soy. Si eso ayuda a que estando en una discoteca, con una copa en la mano, te pongan de fondo unos tangos extremeños pues “ole”. De otra manera, este género nunca habría sondado en un pub.

Apuestas por que el flamenco llegue a todo el mundo

El flamenco es una música muy bonita como para que solo se dirija a un público concreto.

¿Qué más se puede esperar de este disco?

Se puede esperar mucha versatilidad. Llevamos tres años trabajando en ello. Al estar rodeada de tantos estilos, cuesta emprender caminos. Creo que soy muy versátil. He estado rodeada de reguetón, flamenco, baladas, pop, de r&b. Inevitablemente se te pegan cosas a la hora de crear. Tengo claro que el flamenco va a ser la línea base de todos los temas, pero estará fusionado. Para mí, es un disco puro, valiente, atrevido. Aunque todavía seguimos trabajando en él porque soy muy perfeccionista. La mayoría de letras son mías, pero han participado Johnny Lozada, Gonzalo Hermida y Queco. He estado involucrada en todo el proceso creativo, desde el minuto uno. Hasta en la grabación de baterías, aunque no sea mi fuerte porque esto es como tu hijo.

¿Cómo será el concierto de esta noche?

Antes de mí tocan los niños de Spotycai y espero que me lleguen a acompañar algún día en una gira. Son unos pedazo de músicos. El concierto va a ser algo sencillo, en acústico, para poder ver mi esencia en pleno directo.

¿A dónde quieres llegar?

Soñar es gratis, así que yo sueño muy alto. Voy a luchar hasta que me muera por llenar el Wizink Center. Cuando era adolescente, hablaba con mis amigas de nuestro último pensamiento antes de dormirnos. Ellas hablaban del chico que les gustaba en ese momento y yo me veía en el Wizink, con todo lleno, con una banda increíble. Ese era mi pensamiento último del día. Quiero llegar a todo el mundo con mi música.