Lourdes Mohedano lleva los valores del deporte al CEIP Obispo Osio de Córdoba con el programa Mentor 10

La deportista olímpica Lourdes Mohedano ha protagonizado una nueva sesión del programa Mentor 10, una iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía que busca promover los valores del deporte y los hábitos de vida saludable entre la población andaluza. En esta ocasión, la actividad se celebró en el CEIP Obispo Osio de Córdoba y contó con la presencia de los delegados territoriales de Cultura y Deporte y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Eduardo Lucena y Diego Copé, respectivamente.

La jornada permitió al alumnado conocer de primera mano la trayectoria de una de las grandes referencias del deporte andaluz. Lourdes Mohedano compartió con los escolares sus experiencias personales, los momentos más destacados de su carrera y las enseñanzas que le ha dejado el deporte de élite, en una sesión que concluyó con un turno de preguntas y una actividad práctica junto a un grupo de alumnos del centro.

Eduardo Lucena destacó durante el acto que este programa acerca a los deportistas de élite a los jóvenes para que puedan aprender valores como la cultura del esfuerzo, el trabajo, la constancia y la superación, al tiempo que compatibilizan su desarrollo personal, académico y deportivo. Asimismo, subrayó que Mentor 10 representa una apuesta clara de la Junta de Andalucía por la educación en valores, la integración y la salud.

La importancia del deporte en los centros educativos

Por su parte, Diego Copé incidió en la importancia de este tipo de encuentros dentro del entorno educativo, al considerar que tienen un valor formativo comparable al de cualquier otra materia del currículo, ya que fomentan la práctica deportiva, el juego limpio y el aprendizaje a través de testimonios reales de deportistas de máximo nivel.

La visita de Lourdes Mohedano fue acogida con especial entusiasmo en el CEIP Obispo Osio, un centro con una marcada tradición deportiva que recientemente celebró la cuadragésima edición de sus conocidas Olimpiadas Obispo Osio. La presencia de la gimnasta supuso así un estímulo añadido para unos escolares que pudieron escuchar de cerca a una de las grandes deportistas nacidas en Córdoba.

El palmarés de Lourdes Mohedano

Mohedano cuenta con un palmarés extraordinario dentro de la gimnasia rítmica española. Nacida en Córdoba y con raíces familiares en Peñarroya-Pueblonuevo, localidad cuyo pabellón polideportivo lleva su nombre desde 2016, la deportista acumuló a lo largo de su carrera cuatro medallas en campeonatos del mundo, tres en Europeos y 28 preseas en Copas del Mundo desde 2011. Fue además campeona del mundo en 2013 y 2014, logró la cuarta plaza en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con la selección española y puso el broche a su carrera en Río 2016 con una medalla de plata. A todo ello suma la Medalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2016 y la Medalla de Andalucía en 2017.

El programa Mentor 10 se ha consolidado como una herramienta estratégica para trasladar a la sociedad andaluza una formación en valores vinculada al deporte, al tiempo que sirve de apoyo e inspiración a los jóvenes talentos deportivos en las primeras etapas de su desarrollo. La filosofía del proyecto se apoya en la experiencia de deportistas que han alcanzado la élite y que ahora actúan como referentes para nuevas generaciones.

En esta edición de 2026, el programa cuenta ya con 38 mentores del deporte andaluz, entre ellos nombres tan reconocidos como Carolina Marín, Fátima Gálvez, Alfonso Cabello, Damián Quintero, María Pérez, Adrián Gavira o la propia Lourdes Mohedano, consolidando así una red de figuras de referencia al servicio de la educación y del deporte en Andalucía.