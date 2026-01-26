Los Hispanos derrotan a Francia con una lección magistral en la primera mitad

La selección española de balonmano se aferró a sus opciones de pelear por una quinta plaza en el Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, que podría valer el billete mundialista, tras imponerse este lunes por 36-32 a Francia con una lección magistral de juego en la primera parte.

Un inicio arrollador

Tal y como reflejaron los seis goles de ventaja (20-14) con los que los de Jordi Ribera, que volvió loco con sus cambios tácticos al equipo francés, cerraron unos primeros treinta minutos, en los que los Hispanos desarbolaron por completo al equipo francés.

Una sensacional victoria en la que brillaron con luz propia el portero Sergey Hernández, que cerró el choque con catorce intervenciones, y el joven extremo Ian Barrufet, máximo realizador del partido con diez dianas.

Triunfo que se hacía difícil de prever ante los numerosos problemas que el conjunto español tuvo de inicio para contener el vertiginoso juego de transición del equipo francés, la vigente campeona de Europa.

Francia golpea al contragolpe

Poco importó que España volviera a mostrar, de la mano de un sensacional Ian Tarrafeta en la dirección y un acertado Jan Gurri como ejecutor, una fluidez ofensiva que hace soñar con un más que esperanzador futuro.

Y es que a cada tanto de España respondió la selección francesa con rapidísimas acciones de contragol para las que los Hispanos, al menos de inicio, no logró encontrar respuesta.

Un complicado panorama que cambió de manera radical en el momento en el que los internacionales españoles comenzaron a replegar tan deprisa, sino más, que los jugadores franceses.

La defensa que cambió el partido

Sin la posibilidad de sorprender descolocada a la zaga española, el equipo francés comenzó a enredarse cada vez más y más ante la defensa 5-1, con un eléctrico Ian Barrufet en la posición de avanzado, que propuso de partida Jordi Ribera.

Pero la defensa avanzada no era la única trampa que tenía preparada el seleccionador español, que volvió loca a la defensa francesa, con sus continuos cambios de dibujo en ataque.

Variantes ofensivas decisivas

Si unas veces era un ataque siete contras seis, otra era una ofensiva con cuatro primeras líneas. Variantes que permitieron, por primera vez en todo el campeonato, hacer llegar el balón a sus extremos, donde Ian Barrufet demostró una eficacia inigualable, como atestiguaron los siete dianas con la que cerró el primer período.

Una circunstancia que permitió pasar al los Hispanos del ajustado 8-8 que reflejaba el marcador a los quince minutos de juego, a situarse con una renta de cuatro tantos (14-9) cinco minutos más tarde.

Hernández y el contragolpe disparan la ventaja

Ni así rebajó su intensidad el equipo español, que no sólo siguió brillando en ataque, sino que comenzó a mostrarse cada vez más impenetrable en defensa, liderado por un Sergey Hernández bajo palos que, esta vez sí, recordó al que maravilla con el Magdeburgo alemán.

Intervenciones que permitieron lucir el juego de contragolpe del que había adolecido hasta ahora en todo el campeonato, para disparar su ventaja hasta los seis tantos (20-14) al llegar el descanso.

Francia reacciona tras el descanso

Parón que pareció destensar algo al equipo español, que se empeñó en el arranque de la segunda mitad en engrosar las estadísticas del guardameta francés Remi Desbonnet, que sustituyó a un desaparecido Charles Bolzinger.

Pero si Desbonnet atajó hasta cuatro balones en los seis primeros minutos del segundo período, las mismas paradas contabilizó Sergey Hernández que con sus intervenciones permitió a España alcanzar una máxima renta de siete goles (23-16).

Ventaja que un inspiradísimo Desbonnet se encargó de reducir a menos de la mitad (23-20) a poco menos de veinte minutos para la conclusión, que ponía a prueba la fortaleza mental del equipo español.

El momento crítico

Unos Hispanos a los que, como recalcó Jordi Ribera en un tiempo muerto, sólo les faltó meter gol, para mostrar la misma superioridad que exhibió en los primeros treinta minutos de juego.

Problema nada menor, ya que España siguió encadenando errores en el lanzamiento que condenaron a los Hispanos a ver reducida su diferencia a tan sólo un gol (26-25) a falta de trece minutos para el final.

Un final con sello propio

Sin embargo, el conjunto español no estaba dispuesto a dejar sin premio su sensacional partido y mucho menos Sergey Hernández, que con tres sensacionales paradas, permitió a los Hispanos alcanzar los cuatro últimos minutos y medio con cinco tantos de ventaja (33-28) en el marcador.

Renta que los Hispanos apenas vieron mermada, como reflejó el 36-32 final que permite a la selección española seguir soñando por lograr el billete para el partido por un quinto puesto que podría valer la clasificación directa para el Mundial de Alemania 2027.