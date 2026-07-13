Las obras de La Alianza de Puente Genil estarán terminadas a finales de septiembre: "Se va a ganar un espacio cultural y expositivo de primer orden"

Las obras de reforma integral del edificio de La Alianza de Puente Genil se encuentran ya en su última fase, y en principio concluirán el 30 de septiembre, fecha a partir de la cual se trabajará en la instalación, dotación y adecuación de las nuevas instalaciones para su futuro uso cultural y expositivo. Así lo ha puesto de manifiesto el alcalde, Sergio Velasco, que ha visitado el inmueble este lunes en compañía de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla.

Velasco ha indicado que la reforma de La Alianza “es una obra muy relevante para Puente Genil, al ser uno de los espacios fundacionales de la localidad en el entorno del puente, del río y del casco histórico”. “Se trata de un edificio en el que tenemos puestas muchas esperanzas como espacio expositivo, sobre el que se está tramitándose la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) y donde se está acometiendo este proyecto, que tiene una inversión de unos 3,8 millones de euros, de los que el Ayuntamiento aporta dos millones de euros, correspondiendo la parte restante al Gobierno de España”.

El alcalde recordó que las obras tuvieron unos inicios complicados y complejos “porque hubo que respetar las analíticas de los materiales que componen la estructura de madera, tuvimos que llevar a cabo muchas pruebas previas y finalmente se optó por la sustitución integral de los forjados”. “Pienso que Puente Genil va a ganar un espacio cultural y expositivo referente de primer orden. En nuestro municipio no tenemos espacios de estas características, tan amplios, y mientras que la primera y segunda planta se habilitarán como espacios expositivos, en la última habrá una sala de conferencias con capacidad para 120 ó140 personas que nos permitirá organizar congresos y conferencias de primer nivel, con lo cual es un recurso patrimonial, turístico y cultural”.

El alcalde de Puente Genil y la subdelegad del Gobierno en Córdoba comprueban el avance de las obras en La Alianza. / V. Requena

Sergio Velasco también adelantó que La Alianza “será el contrapunto de Fuente Álamo, que se inaugurará en las próximas semanas, completamente reformado y modernizado con más espacios cubierto y más pasarelas”. “En contraposición, dentro del casco urbano tendremos este complejo que va a ofrecer un edificio espectacular en todos los sentidos. Las obras finalizarán el 30 de septiembre y después lo dotaremos de mobiliario para ponerlo en funcionamiento lo antes posible”, precisó.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno calificó el edificio como “una grata sorpresa”, y valoró el hecho de que el Gobierno central haya colaborado para su reforma con una importante aportación económica “Esa cantidad de 1,8 millones de euros está bien invertida porque va a quedar un edificio fantástico, que creo que va a ser una joya dentro del casco urbano de Puente Genil”.

Ana López incidió igualmente en la aportación gubernamental invertida en el programa de patrimonio histórico, para la adecuación del yacimiento de Fuente-Álamo. ”Hay que seguir trabajando por el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas”, señaló, recordando también la cuantía de casi cuatro millones de euros que va a recibir el Ayuntamiento de Puente Genil del gobierno de España en el marco de las ayudas para paliar los daños causados por el tren de borrascas del pasado invierno. “Se están haciendo las transferencias con rapidez porque queremos que los ayuntamientos tengan cuanto antes el dinero y puedan empezar a trabajar en esos proyectos lo antes posible”, dijo López, incidiendo en que además, en este último mes, 6,5 millones de euros han sido recibidos de manera directa por los agricultores de la zona, cuantía “que no les va a contabilizar como incremento de renta”.

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“Vamos a seguir trabajando con el programa para arreglar lo dañado por el temporal y también apostando por proyectos que vayan orientados a prevenir daños a futuro”, afirmó la subdelegada recordando los 34 millones de euros que ha recibido el Ayuntamiento del Gobierno central en los últimos siete años, una cantidad “que tiene que seguir aumentando creando riqueza en un municipio, que es tan importante para el sur de la provincia”.