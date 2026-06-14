La romería de la Virgen de las Viñas de Montilla celebra sus 25 años

La romería Virgen de las Viñas celebra este domingo en Montilla su vigésimo quinta edición con el tradicional camino hasta el parque Enrique Tierno Galván, donde romeros, caballistas, peregrinos y devotos comparten una jornada de convivencia, fe y memoria en honor a la patrona del noble gremio de la vid y el vino, en una cita marcada por la conmemoración de sus bodas de plata.

La jornada vuelve a tener como destino el parque Enrique Tierno Galván, la principal zona verde de Montilla, un espacio de casi 23 hectáreas que se ha convertido de nuevo en lugar de encuentro para quienes acompañaron a Nuestra Señora de las Viñas.

Allí, entre sombra, música, rezos y ambiente romero, aunque con bastante calor, la celebración reúne a numerosas personas en torno a una advocación estrechamente ligada a la identidad vitivinícola de la localidad.

Un desayuno molinero ha iniciado la jornada romera en Montilla

La romería comenzó a las 8.30 de la mañana con el tradicional desayuno molinero junto a la Iglesia Chica, en la plaza de La Merced. Desde ese mismo entorno partió una hora más tarde el cortejo de peregrinos, con la Virgen de las Viñas sobre una carreta, en una estampa que volvió a conjugar la sencillez del camino con la hondura sentimental de una devoción compartida.

La imagen de la Virgen de las Viñas que protagoniza la romería fue donada por Manuel García Jiménez en el año 2003. La talla sustituyó a la escultura de Amadeo Ruiz Olmos que, cada primer domingo de septiembre, preside la popular procesión que se celebra en el marco de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles.