Si cuando el servicio ferroviario de proximidad (que no cercanías, según dijo el alcalde de Posadas) del Valle del Guadalquivir se consolide el nivel de ocupación es el mismo que el de este lunes en los dos trenes utilizados para la inauguración oficial, la continuidad del servicio está asegurada. Esta mañana, tanto el que partía de Córdoba a las 8.12 horas como el que hacía lo propio, pero en sentido contrario, desde Palma a las 9.29, venían completos. Esto demuestra que, al menos los lunes por la mañana, estos trenes son necesarios. Ahora, el reto es, como señalaban los alcaldes, demostrar que la necesidad es constante y diaria y que son muchos ciudadanos del Valle del Guadalquivir los que necesitan estos trenes.

Contando los de la capital, este servicio puede dar servicio a unos 400.000 ciudadanos. Esta línea, tradicionalmente (hace más 25 años) siempre ha tenido un alto nivel de ocupación que con los años y la retirada cada vez de más frecuencias fue menguando, lo que originó las primeras protestas y reclamaciones ante los servicios retirados. Ahora, tras un largo periodo de espera y negociación y que se apuesta por una “movilidad sostenible” se ha recuperado en las estaciones operativas parte de lo que se perdió. El objetivo es tener los suficientes servicios como para que en cualquier momento del día se pueda ir o volver de Córdoba desde cualquiera de los pueblos de la ribera del Guadalquivir cordobés y que en todos pare el tren.

Esta mañana en las estaciones de Palma del Río y Posadas eran bastantes los viajeros que subieron o bajaron. La mayor parte de ellos eran estudiantes y trabajadores, que ven, en su mayor parte, con buenos ojos esta mejor oferta y sus precios, aunque también hay quien todavía la ve incompleta. Así, Sandra Jiménez, una universitaria de la Pablo de Olavide de Sevilla, lo que más valoraba era la gratuidad del servicio, “porque cada vez se estaba poniendo más caro y las becas dan para lo justo y se nos ha facilitado que el tren sea gratuito”. Reconoce que la incorporación de más trenes entre Palma y Córdoba la ve bien, “la verdad es que sí, porque además siempre va lleno, tanto para Sevilla y como para Córdoba”, por eso cree que es bueno que haya más trenes para dar la opción de elegir mejor el horario.

Adrián Lopera también es estudiante y esperaba su tren en Palma del Río en dirección a Córdoba y acerca de la mayor oferta de trenes manifestó mostrarse de acuerdo “porque así es más fácil ir a Córdoba” a lo que une las ventajas de los precios, porque “ahora con el bono puedes pagar los 20 euros de fianza y puedes ir gratis”. Adrián se mostró convencido de que efectivamente, hacía falta poner más trenes entre Palma y Córdoba.

Por su parte, Gisela López asegura que le “parece muy bien” esta nueva oferta de trenes “ya que habían recortado bastante los horarios y no estaba completo el servicio”. Recuerda Gisela que “además, Renfe está teniendo últimamente muchos problemas y está bien que haya más oferta”.

Sin embargo, a Guillermo Rodríguez-Carretero no le ha gustado la nueva oferta porque "desde esta hora, que salimos de Posadas hacia Córdoba (las 9.42 horas), el siguiente tren creo que es la 14.30. Echo de menos un tren, al menos sobre las once y media o doce y media en dirección a Córdoba. Creo que sería bastante utilizado”. Por lo demás, asegura que “todo lo que sea mayor frecuencia, creo que es una maravilla”.

José Calvillo también tomó el tren en Posadas por asuntos profesionales, que aseguraba que desconocía la puesta en marcha del nuevo servicio ferroviario de proximidad, pero “como soy usuario de la línea entre Posadas y Córdoba me parece muy bien, es positivo”, sobre todo, los que salen a primera hora de la mañana.

Uno de los pueblos en los que no solo no hay tren sino que no lo habrá, porque no está en el corredor ferroviario es Fuente Palmera, que tiene la esperanza puesta en el servicio de lanzaderas de autobuses. En el acto de inauguración estaba el presidente de los empresarios del municipio, que a su vez es vicepresidente del GDR del Medio Guadalquivir, Manuel Jesús Adame, quien señala que “después de un largo trabajo, de muchas horas de reuniones y de charlas con el ministerio se ha conseguido un proyecto muy bonito y de futuro, que hay que limar muchas cosas, pero como se ha dicho antes es un proyecto que viene para quedarse y que tenemos que dinamizar entre todos”.

De esos “todos”, por ahora los que mayor protagonismo han tomado, por razones obvias, son los estudiantes, los jóvenes, los que tienen sus ilusiones puestas en el futuro, lo mismo que los alcaldes con este nuevo servicio, que se mantenga y mejore de cara a los años venideros.