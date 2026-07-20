Ayuntamiento de Córdoba
El Pleno de Córdoba reconocerá la histórica victoria de la Selección Española de Fútbol en el Mundial
El Ayuntamiento de Córdoba sumará además su apoyo a la candidatura de Granada para ser capital europea de la cultura en 2031
El Pleno de Córdoba aprobará una declaración institucional para reconocer la victoria de la Selección Española de Fútbol en el Campeonato del Mundo. El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha informado de esta declaración que se aprobará en la sesión extraordinaria del jueves 23 de julio, para celebrar la gesta histórica grabada ya en la memoria deportiva y sentimental de España.
14.000 cordobeses celebraron en Las Tendillas el triunfo de La Roja
Esta declaración institucional, que se eleva al Pleno a propuesta del grupo municipal socialista y apoyará toda la Corporación municipal, se suma a la emoción sentida este domingo por la ciudad de Córdoba, que vivió el triunfo de la Roja hasta altas horas de la madrugada. El portavoz del gobierno ha cifrado, con datos de la Policía Local, en 14.000 las personas que se reunieronn en Las Tendillas para celebrar la victoria de España contra la Argentina de Leo Messi.
Por todo, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba expresará con esta declaración su felicitación a los jugadores, al cuerpo técnico y a la Real Federación Española de Fútbol por este histórico título de Campeones del Mundo. Asimismo, la Corporación Municipal desea poner en valor el comportamiento ejemplar y los valores humanos encarnados por este equipo, que sirven como modelo e inspiración para los niños y los jóvenes de Córdoba.
Granada, capital de la cultura europea 2031
Por otro lado, el Pleno de Córdoba aprobará otra declaración institucional en apoyo a la ciudad de Granada, que es la única ciudad andaluza que ha llegado a la fase finalista para optar a la capitalidad europea de la cultura del año 2031. Esta declaración institucional llega al salón de plenos a propuesta de la Federación Andaluz de Municipios y Provincias (FAMP), que preside el alcalde de Córdoba, José María Bellido.
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