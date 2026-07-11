La obra del tanque de tormentas encara su recta final y da paso a la urbanización del Balcón del Guadalquivir

Las obras del tanque de tormentas que construye Emacsa en el Balcón del Guadalquivir afrontan ya su recta final y alcanzan aproximadamente el 65% de la ejecución total del proyecto. Fuentes de la empresa municipal de aguas de Córdoba prevén que concluya en el primer trimestre de 2027 no solo la obra de la infraestructura hidráulica, pensada para evitar inundaciones, sino también la remodelación del espacio que la cubre.

El Ayuntamiento de Córdoba dio a conocer hace unos meses el proyecto de reforma del Balcón del Guadalquivir que, aunque seguirá teniendo una fisonomía similar a la que había antes de la obra del tanque de tormentas, incluirán más zonas verdes y pérgolas para paliar la falta de sombra de ese entorno con vistas privilegiadas a la Mezquita- Catedral.

Obras en el tanque de tormentas. / Manuel Murillo / COR

Una actuación de gran complejidad técnica

Desde Emacsa recuerdan que la obra del tanque es "una actuación de gran complejidad técnica" que durante su desarrollo ha tenido que hacer frente a distintos imprevistos que han retrasado su ejecución. En estos meses, la actuación se ha visto condicionada por dificultades técnicas encontradas en el terreno debido a la dureza de la roca de la zona, el hallazgo de un proyectil de la Guerra Civil y, sobre todo, por el tren de tormentas registrado en Córdoba a comienzos de año.

En febrero, las intensas lluvias impidieron a los operarios trabajar en el tanque de tormentas. Además, aunque la instalación no sufrió daños, se anegó de agua que hubo que evacuar con bombas para poder retomar los trabajos.

Daños por la lluvia en las obras del tanque de tormentas este invierno. / AJ González / COR

Montaje de la estructura de hormigón

Una vez construido el tanque en sí mismo, desde el pasado mes de noviembre la obra se ha centrado en el montaje de la estructura de hormigón armado que sustenta la cubierta del mismo. La estructura, para cuya colocación se necesitó una megagrúa, está compuesta por 80 pilares, 96 jácenas y 4.680 metros cuadrados de losas pretensadas.

Qué se hará en el tanque de tormentas este verano

Durante este verano se desarrollará una de las fases definitivas de la obra de construcción del tanque de tormentas. Los trabajos se centrarán en el relleno del terreno sobre el tanque, el inicio de las obras de urbanización del entorno, la ejecución de las conexiones entre los puntos de desbordamiento y el tanque, la terminación del aliviadero, la instalación de todos los sistemas interiores —electricidad, instalaciones hidráulicas, monitorización, sistema de desodorización y sistema automático de limpieza—, así como la ejecución de la estación de bombeo.

Estos trabajos permitirán completar una parte fundamental de la infraestructura y acercar el proyecto a su puesta en servicio a partir de 2027. Una vez entre en funcionamiento, el tanque de tormentas permitirá almacenar temporalmente el exceso de caudal del Guadalquivir durante los episodios de lluvias intensas, evitando alivios al río y conduciendo posteriormente esas aguas a la estación depuradora para su tratamiento.

El tanque de tormentas supondrá una importante mejora ambiental en la ciudad y un refuerzo de su capacidad del sistema de saneamiento.

Obras del tanque de tormentas. / Manuel Murillo / COR

Una inversión millonaria

La construcción del tanque de tormentas ha supuesto a Emacsa una inversión de 22,3 millones (18,4 millones más IVA). La nueva infraestructura hidráulica consiste en un gigantesco depósito enterrado de hormigón armado, de 102 metros de longitud por 43 metros de anchura y casi 13 metros de profundidad. El tanque está dividido en tres vasos, que tendrá una capacidad útil de almacenamiento de 23.170 metros cúbicos de aguas diluidas y unas dimensiones de 4.386 metros cuadrados.

El tanque de tormentas contará con la instrumentación necesaria para el telecontrol de los equipos, tendrá un edificio de control en superficie y sistemas de ventilación y desodorización.

Imagen a vista de dron del la obra del tanque de tormentas. / CÓRDOBA

Desde julio del 2025, FCC Construcción asume en solitario la obra, después de que la segunda sociedad de la Unión Temporal de Empresas (UTE) con la que concurrió a este contrato, la cordobesa Viguecons Estévez S.L., entrara en concurso voluntario de acreedores. El proyecto está en ejecución desde septiembre del 2023 y tenía inicialmente un plazo de ejecución de dos años.