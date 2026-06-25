Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 25 de junio de 2026

Casa Árabe

Conferencia a cargo de Miguel Ángel Manzano Rodríguez

Tendrá lugar la conferencia Los imperios del Atlas y la construcción del Mágreb medieval (siglos XI-XIV), en el marco del ciclo Espacio Amaziges. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel Santos Gener, 9.

19.00 horas.

Fase de conciertos

XIII Certamen de música Dinamomusic

En esta segunda jornada actuarán Lala cream X Occre, Aníbal Vemi yHeartless, además de Beli Molina, como artista invitada.

CÓRDOBA. Quiosco Joven Paseo de la Victoria. 21.30 horas.

Córdoba Siempre orgullosa

Desfile de moda de José Perea

El Puente Romano será escenario de un desfile del diseñador José Perea, donde también confeccionará un vestido en directo. Organiza la Delegación de Igualdad.

CÓRDOBA. Puente Romano. 21.00horas.

Poesía

Presentación de ‘Te conocerán por tu nombre’

Paula Ramos Morales presenta su poemario Te conocerán por tu nombre, publicado por la editorial Loto Azul. Presenta el evento Patricia Luque Castillejo.

CÓRDOBA. Librería Luque. Fray Luis de Granada, 11. 19.30horas.

Música

Actuación de The New Raemon

La terraza del Ambigú acogerá la actuación de The New Raemon y una sesión de Lord Groenlandiers. El evento contará con Ramón Rodríguez Quintana, quien a lo largo de dos décadas de carrera y con más de una veintena de discos ha consolidado una obra de profundidad emocional en constante evolución.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Sala Ambigú del Teatro de la Axerquía. Menéndez Pidal, s/n. 22.00 horas.

Cultura en red

Espectáculo flamenco ‘Feminas’

Se trata de una propuesta escénica que combina cuerpo, emoción y estética para construir un viaje íntimo y a la vez universal. A través de distintos palos, la pieza transita por las múltiples dimensiones de lo femenino: la fuerza, la fragilidad, la memoria, la lucha y la transformación.