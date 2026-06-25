Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 25 de junio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Casa Árabe
Conferencia a cargo de Miguel Ángel Manzano Rodríguez
Tendrá lugar la conferencia Los imperios del Atlas y la construcción del Mágreb medieval (siglos XI-XIV), en el marco del ciclo Espacio Amaziges. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel Santos Gener, 9.
19.00 horas.
Fase de conciertos
XIII Certamen de música Dinamomusic
En esta segunda jornada actuarán Lala cream X Occre, Aníbal Vemi yHeartless, además de Beli Molina, como artista invitada.
CÓRDOBA. Quiosco Joven Paseo de la Victoria.
21.30 horas.
Córdoba Siempre orgullosa
Desfile de moda de José Perea
El Puente Romano será escenario de un desfile del diseñador José Perea, donde también confeccionará un vestido en directo. Organiza la Delegación de Igualdad.
CÓRDOBA. Puente Romano.
21.00horas.
Poesía
Presentación de ‘Te conocerán por tu nombre’
Paula Ramos Morales presenta su poemario Te conocerán por tu nombre, publicado por la editorial Loto Azul. Presenta el evento Patricia Luque Castillejo.
CÓRDOBA. Librería Luque.
Fray Luis de Granada, 11.
19.30horas.
Música
Actuación de The New Raemon
La terraza del Ambigú acogerá la actuación de The New Raemon y una sesión de Lord Groenlandiers. El evento contará con Ramón Rodríguez Quintana, quien a lo largo de dos décadas de carrera y con más de una veintena de discos ha consolidado una obra de profundidad emocional en constante evolución.
CÓRDOBA. Sala Ambigú del Teatro de la Axerquía.
Menéndez Pidal, s/n.
22.00 horas.
Cultura en red
Espectáculo flamenco ‘Feminas’
Se trata de una propuesta escénica que combina cuerpo, emoción y estética para construir un viaje íntimo y a la vez universal. A través de distintos palos, la pieza transita por las múltiples dimensiones de lo femenino: la fuerza, la fragilidad, la memoria, la lucha y la transformación.
CÓRDOBA. Centro de Adultos del Parque Figueroa.
Mediterráneo, s/n.
22.30 horas.
- Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona
- La oferta de viviendas turísticas cae en picado en Córdoba por las cancelaciones, la moratoria y el rechazo vecinal
- Desiderio Vaquerizo: 'Las corridas de toros son, visualmente y de forma simplificada, lo más parecido a la gladiatura romana
- Fallece un hombre de 68 años en Almería por un golpe de calor e ingresan en el hospital a otro hombre de Cabra
- El Córdoba CF ficha a Unai Sabroso: así es la nueva apuesta de futuro blanquiverde
- 1.000 bellotas para salvar la dehesa andaluza: el ensayo que busca regenerar las encinas de Los Pedroches
- La centenaria Destilerías Machaquito recupera la combinación "diente de perro" con su nueva cerveza
- Laura, nieta de la diseñadora cordobesa Matilde Cano, se casa con un vestido único creado por tres generaciones de mujeres