Vox Córdoba exige la rehabilitación integral del camping El Brillante y la construcción de una nueva piscina pública

El Grupo Municipal Vox llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Córdoba una moción para exigir la rehabilitación integral, reapertura y puesta en valor del camping municipal El Brillante, un espacio público de más de 21.000 metros cuadrados cerrado desde comienzos de 2020. La propuesta incluye además la construcción de una nueva piscina pública, moderna, accesible y adaptada a las necesidades actuales de la ciudad.

La portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli, ha recordado que su formación “lleva años reclamando la recuperación de este espacio abandonado” sin que el gobierno municipal haya ofrecido una solución “real y definitiva”. Según ha señalado, el estado actual del recinto genera problemas de salubridad, inseguridad y una imagen negativa tanto para los vecinos como para quienes visitan Córdoba, explica Vox en una nota de prensa.

Un espacio desaprovechado y un déficit de piscinas públicas

Badanelli ha subrayado que el camping, inaugurado en 1960 y dotado de piscina desde 1963, permanece en un estado “lamentable” pese a encontrarse en una ciudad que sufre temperaturas extremas en verano y que presenta un evidente déficit de piscinas públicas y zonas verdes.

La portavoz municipal ha criticado la intención del equipo de gobierno de rehabilitar la antigua piscina del recinto, una instalación que considera “obsoleta, inaccesible y rechazada por los propios vecinos”. Además, ha señalado que su ubicación coincide con el trazado previsto de la Ronda Norte, una infraestructura “eternizada” que, a su juicio, “no puede seguir sirviendo de excusa para paralizar inversiones necesarias para Córdoba”.

Desde Vox defienden un proyecto integral que combine la recuperación del camping como espacio turístico moderno, adaptado al auge del turismo de autocaravanas, con su uso como equipamiento vecinal para barrios como Valdeolleros, Santa Rosa, Huerta de San Rafael y zonas colindantes.

“Otras ciudades ya han demostrado que es posible convertir estos espacios en motores de empleo y dinamización económica; Córdoba no puede quedarse atrás por falta de voluntad política”, ha afirmado Badanelli.

Medidas concretas y calendario

La moción contempla:

Dotar partidas presupuestarias en 2026 para la limpieza y cerramiento inmediato del recinto.

para la del recinto. Redactar en un plazo máximo de tres meses un proyecto de recuperación con participación vecinal .

un proyecto de recuperación con . Coordinar las actuaciones con la Junta de Andalucía respecto al trazado de la Ronda Norte.

respecto al trazado de la Ronda Norte. Incluir en los presupuestos de 2027 las inversiones necesarias para ejecutar el proyecto.

“Frente a un Ayuntamiento que recauda cada vez más impuestos mientras incrementa el gasto superfluo, Vox apuesta por invertir bien, recuperar espacios abandonados y poner los recursos municipales al servicio del bienestar real de los cordobeses”, ha concluido la portavoz municipal.