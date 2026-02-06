Los Premios López Neyra certifican los grandes pasos de la investigación farmacéutica en Córdoba

Los farmacéuticos realizan una labor muy amplia e imprescindible, tanto en las oficinas de farmacia, como en la atención primaria, hospitalaria o salud pública. Son profesionales sanitarios que garantizan el acceso seguro a medicamentos mediante su dispensación, custodia y elaboración de fórmulas magistrales. Además, prestan atención farmacéutica personalizada (con iniciativas como el sistema personalizado de dosificación -SPD- o adecuado uso de los pastilleros); realizan seguimiento farmacoterapéutico; contribuyen al uso racional de los medicamentos y a la detección de posibles reacciones adversas, además de prestar asesoramiento nutricional y fomentar hábitos saludables (con campañas para evitar el tabaquismo, para el control de la hipertensión -MAPA-, colesterol, glucosa o enfermedades cardiovasculares; prevención frente al calor, entre otras muchas iniciativas).

A todas estas funciones se le ha unido en los últimos años la investigación, motivo por el cual la Fundación Colegio Farmacéutico de Córdoba convocó en 2025 la primera edición de los Premios López Neyra a la Investigación en Farmacia Asistencial, iniciativa dirigida a potenciar la investigación y la innovación farmacéutica, pero sobre todo a reconocer la labor investigadora de los profesionales farmacéuticos colegiados en Andalucía y España, siguiendo la estela del investigador y farmacéutico cordobés López Neyra.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño. / Ramón Azañón

Premiados de Córdoba

Ya se conocen quiénes son los ganadores de estos premios de la Fundación Colegio Farmacéutico de Córdoba, entre los que se encuentran dos investigaciones realizadas en Córdoba. En la modalidad dirigida a publicaciones o artículos científicos en atención farmacéutica de ámbito nacional, resultó merecedora de un accésit la investigación de una linarense afincada en Córdoba Teresa López-Viñau López, especialista del Servicio de Farmacia del hospital universitario Reina Sofía e integrante del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.

Su trabajo, relacionado con su tesis doctoral, se tituló «Impacto clínico y ecológico a largo plazo de un programa de gestión de antimicrobianos sobre la incidencia de infecciones por ‘Klebsiella pneumoniae’ resistente al ‘carbapenem’ en un hospital con alta endemicidad». Por su parte, en otra categoría fue merecedor de un premio a las mejores iniciativas en relación a un caso clínico de un Servicio Profesional Farmacéutico Asistencial (SPFA) realizado en el ámbito de la farmacia comunitaria andaluza, el farmacéutico de El Carpio Francisco Jodral Segado, también perteneciente al Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.

Jurado de los Premios López Neyra, de la Fundación Colegio Farmacéutico de Córdoba. / CÓRDOBA

Valoración del presidente Rafael Casaño

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y de la Fundación, Rafael Casaño, remarca que con los primeros Premios López Neyra «reconocemos trabajos científicos y clínicos de gran valor para la farmacia andaluza y española, que van a servir para fomentar el desarrollo de la atención farmacéutica, a través de la investigación y también para dar visibilidad a los servicios profesionales asistenciales farmacéuticos que se prestan en la farmacia comunitaria, hospitales o en atención primaria».

Objetivo de la investigación de Francisco Jodral

Sobre su investigación, Francisco Jodral, perteneciente a una familia de muchos boticarios, destaca que es el resultado de desarrollar una labor de salud integrativa, ya que considera que cuando se aborda un problema de salud, además de tratar los síntomas, hay que ir a la causa, para lo que hay que tener una visión global de esa persona, conocer su alimentación, situación emocional, actividad física, descanso, entre otros factores. Con este premio se ha reconocido, en concreto, la intervención que Francisco Jodral, cuya farmacia se encuentra en la calle Isla Hierro de Córdoba, desarrolló con una usuaria de su farmacia, que sufría un problema limitante en su salud tras haberse sometido a una operación.

El farmacéutico Francisco Jodral, en su farmacia de la calle Isla Hierro, en Córdoba. / CÓRDOBA

«Esa situación le generaba problemas emocionales, molestias digestivas, tenía miedo a comer, dependía de los laxantes. Escuchamos a la paciente y atendimos su problema de forma global, no solo teniendo en cuenta los síntomas, sino su alimentación, estado emocional, funcionamiento de su sistema digestivo. Planteamos un plan personalizado por etapas para ir abordando poco a poco lo que no iba bien, primero la vertiente digestiva, lo que le ayudó a motivarse para hacer otras cosas y comer con normalidad pasado un tiempo, reduciendo el uso de laxantes, lo que a su vez contribuyó a que disminuyeran las molestias y que se encontrara mejor anímicamente. Este premio nos da fuerzas para ayudar a otros pacientes, siempre desarrollando nuestro papel de farmacéuticos, que no el de médicos», precisa.

La especialista en Farmacia del hospital Reina Sofía Teresa López-Viñau. / CÓRDOBA

Objetivo de la investigación de Teresa López-Viñau

Por su parte, Teresa López-Viñau recalca que con su investigación perseguía evaluar si una estrategia de optimización del uso adecuado de antibióticos contribuyó a largo plazo a reducir la incidencia de bacterias multirresistentes como la ‘klebsiella pneumoniae’, resistente a un antibiótico como el ‘carbapenem’, como así ella pudo constatar tras analizar numerosos datos de Microbiología entre 2012 y 2020 en el hospital Reina Sofía.

Se trata de unos resultados muy importantes, según esta farmacéutica, ya que se pudo comprobar que el uso adecuado y racional de los antibióticos ayuda a prevenir posibles brotes por bacterias multirresistentes como la que ella analizó, junto a otras medidas preventivas, como son la higiene de manos, aislamiento de los contactos, entre otras.