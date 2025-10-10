Sanidad
Faisem celebra el Día de la Salud Mental con el apoyo de las instituciones y la lectura de un manifiesto
La fundación y Asaenec consideran que "no hay salud sin salud mental"
El reponsable provincial de Faisem en Córdoba, Fernando Castro, y el presidente de Asaenec, Juan Guijo, han presentado este viernes en el Quiosco Joven del Paseo de La Victoria el acto por el Día de la Salud Mental, que ha finalizado con lectura de un manifiesto por parte de dos usuarias de Asaenec. Le han acompañado en el evento la gerente de Faisem, Silvia Maraver; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina; el obispo de Córdoba, Jesús Fernández; el delegado de Discapacidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano; y la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, entre otras muchas figuras relevantes de la ciudad.
Silvia Maraver ha hecho hincapié en que la salud mental es un problema de todos porque "cualquier situación aguda y no esperada para el ser humano puede hacer experimentar su vulnerabilidad", haciendo referencia a la pandemia. Igualmente, la gerente de Faisem ha querido destacar la labor de su entidad y de sus profesionales que, con "esfuerzo diario", consiguen oportunidades para el alojamiento digno, el empleo y el acceso al ocio, el deporte o la cultura de estas personas". "No hay salud sin salud mental", ha concluido Maraver sin querer olvidar que un problema de esta índole "no es un impedimento para tener un proyecto de vida, disfrutar, sentir o emocionarse".
La jornada se ha caracterizado por la importancia de "unirse en estos momentos como sociedad", ha afirmado Adolfo Molina, quien también se ha mostrado agradecido de estar rodeado de personas que "representan la fuerza, la sensiblidad y la capacidad de superación". Un día en el que se pone, según Molina, "rostro y nombre" a lo que significa la salud mental. Asimismo, ha destacado el papel de la Junta de Andalucía y su compromiso de trabajar por una atención a la salud mental más "humana, cercana y digna".
Por su parte, el presidente de Asaenec, Juan Guijo, ha agradecido a los usuarios en una efeméride que es "por y para ellos". Además, ha reclamado el apoyo en recursos y políticas que "protejan y fortalezcan nuestra salud mental como un derecho universal" a las autoridades allí presentes. Desde el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial han recogido el testigo y han reafirmado su compromiso de tener "sus puertas abiertas" porque "la salud mental importa".
