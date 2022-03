Los hosteleros esperan dificultades en el abastecimiento para Semana Santa

El presidente de la Asociación de Empresarios de la Hostelería de Córdoba (Hostecor), Francisco de la Torre, ha informado este miércoles de las consecuencias que el paro en el transporte de mercancías está teniendo en el sector, avanzando que "habrá dificultad a la hora de que los bares y restaurantes adquieran sus productos para atender a los clientes en Semana Santa", dado que, a pesar de que gran parte del transporte ha regresado a la actividad en estos días, los almacenes de los proveedores se encuentran prácticamente vacíos.

En este sentido, ha señalado que "de aquí a la semana que viene (el próximo 8 de abril es Viernes de Dolores) habrá quizá un poco de cuello de botella todavía. Los distribuidores tienen que llenar los almacenes y cuando todos quieran llenar a la vez, será difícil".

"Nosotros trabajamos a una semana vista y los distribuidores van con 15 días de antelación. En esta semana han vaciado sus almacenes, prácticamente, y ahora los almacenes se ven que de cara a la Semana Santa, en la que se hace una demanda más importante por parte de la hostelería, pueden tener problema para reabastecerse", explica.

Francisco de la Torre destaca que, por esto, "puede haber productos que falten para la Semana Santa, habrá que rectificar platos", y hace hincapié en que "los proveedores ya tendrían que tener sus almacenes llenos y los tienen vacíos, porque con el parón en el transporte, han gastado las existencias para la Semana Santa, han acudido a sus almacenes y los han vaciado".

Una Semana Santa atípica

En cuanto a las previsiones del sector para esos días festivos, admite que "no sabemos cómo estará la situación en una semana, pero no esperamos que sea normal". De la Torre apunta que Hostecor no confía en que la próxima Semana Santa regrese a los niveles previos a la pandemia de coronavirus y comenta que el turismo internacional "no está funcionando al 100%, pero el nacional está funcionando muy bien y llenando nuestros establecimientos".

En este sentido, alude la situación de "incertidumbre" motivada por diferentes factores como el paro en el transporte, la guerra en Ucrania y el incremento de los precios de las materias primas y los combustibles. "La situación sigue siendo complicada", reconoce, abundando en que las subidas de los precios afectan a las familias y, a su vez, la pérdida de poder adquisitivo perjudicará "a la cuenta de resultados del turismo", porque se realizarán menos viajes y menos actividades de ocio fuera de casa. Así, augura que las familias serán "prudentes" en el gasto hasta que la incertidumbre desaparezca.

La incertidumbre puede frenar la contratación en temporada alta

En la jornada de ayer martes, la delegación territorial de Empleo informó de que hostelería y construcción son los dos sectores en los que se han presentado tres expedientes de regulación temporal de empleo justificados por el paro en el transporte y la guerra en Ucrania. Sin embargo, el presidente de Hostecor prevé que en Córdoba no se produzcan más regulaciones de plantilla en el sector, porque "no son meses de tener menos trabajadores, sino lo contrario. Si la incertidumbre desaparece, se puede empezar a contratar", avanza.