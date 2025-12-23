Leo Harlem se une a YoConecto para que nadie se quede atrás en lo digital

La tecnología está cada vez más presente en nuestro día a día: pedir cita médica, hacer gestiones online, realizar transferencias bancarias o simplemente compartir fotos con la familia. Sin embargo, a cualquiera se le ha “atravesado” lo digital alguna vez.

Por ello surge YoConecto, el programa de cursos presenciales y gratuitos de Fundación Cibervoluntarios que ayuda a las personas a adquirir y mejorar sus habilidades digitales. Su enfoque es práctico y cercano, pensado para que cada participante aprenda de forma clara, útil y sin tecnicismos.

Leo Harlem pone voz a los “líos tecnológicos”

A esta iniciativa se ha unido Leo Harlem, que con su humor característico, nos recuerda situaciones que muchos hemos vivido: atascarse al hacer un trámite digital, intentar crear un currículum en condiciones o publicar en redes “hasta la sopa”.

Su experiencia muestra que todos empezamos por algún sitio cuando se trata de aprender, reforzando la idea de que, con una buena guía, la tecnología se convierte en nuestra aliada cotidiana.

Formación para todas las edades

Los cursos de YoConecto están orientados a toda la ciudadanía: jóvenes que buscan mejorar su empleabilidad, mayores y personas con discapacidad que quieren ganar autonomía y mejorar su relación con la tecnología, PYMES y autónomos que necesitan impulsar su negocio, familias, o docentes que quieren aplicar la tecnología en su día a día. Los participantes:

Se inician en Internet de forma segura, y aprenden a realizar trámites online.

Descubren herramientas y apps para cuidar su salud y bienestar y disfrutar de su ocio.

Crean un perfil online y gestionan sus redes sociales.

Refuerzan su privacidad e identifican amenazas digitales.

Mejoran su empleabilidad al crear un currículum digital y moverlo por portales de empleo.

Desarrollan proyectos online con páginas web y herramientas de marketing digital.

Aprenden a hacer un uso saludable de los dispositivos y a acompañar a los menores en el uso seguro de Internet.

Estos cursos resultan especialmente valiosos para quienes sienten que la tecnología se les “resiste” y buscan una forma de ponerse al día, con el apoyo de formadores especializados que les ayudan a aprender de manera práctica, con ejemplos reales aplicables a su vida y adaptados a su nivel y necesidades. El objetivo es que cada persona pueda incorporar estos conocimientos a su vida personal y profesional.

Los cursos de YoConecto están orientados a toda la ciudadanía. / D.R.

25 años empoderando a las personas en lo digital

Fundación Cibervoluntarios es una ONG española de ámbito internacional, pionera en voluntariado tecnológico. Promueve el uso de la tecnología para reducir brechas sociales, impulsar la innovación y empoderar a la ciudadanía. Desde 2001 ayuda a miles de personas gracias a la colaboración de más de 7.000 entidades nacionales e internacionales y a más de 4.500 cibervoluntarios, personas que dedican su tiempo y conocimientos para que nadie se quede atrás en lo digital.

Sin ir más lejos: este 2025 más de 280.000 personas se han formado en competencias digitales en alguno de los miles de talleres organizados por Fundación Cibervoluntarios.

Ser cibervoluntario o cibervoluntaria es ayudar de forma sencilla y cercana a quienes buscan mejorar su autonomía en lo digital, con gestos tan cotidianos como configurar el móvil o realizar un trámite online. De hecho, muchas personas ya hacen “voluntariado tecnológico” sin saberlo: compartir un truco, explicar cómo funciona una app… marca la diferencia. Cada cual puede colaborar a su manera, ya sea en formaciones, compartiendo contenido, entre otras muchas cosas, puede generar un impacto real en la vida de miles de personas.

Si ayudar con la tecnología es muy tú, hazte cibervoluntario/a en cibervoluntarios.org

Una iniciativa con respaldo europeo

La iniciativa de YoConecto es gratuita ya que forma parte del programa Generación D impulsado por Red.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y está financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Cualquier entidad interesada en organizar estos cursos gratuitos, como ayuntamientos, asociaciones, centros educativos o centros de mayores, puede solicitarlo en YoConecto.org o llamando al teléfono: 674 72 76 23. Leo Harlem ya conecta… ¿y tú?