¿Buscas planes para el fin de semana en Córdoba? La agenda de ocio y cultura en Córdoba llega al último ‘finde’ de octubre repleta de propuestas para todos los gustos, entre las que no faltan eventos en torno a la noche de Halloween, que pueden disfrutarse en la capital y en la provincia.

Entre las actividades programadas para los próximos días destaca el musical ‘La jaula de las locas’ en el Gran Teatro, el circo Las Vegas, un musical Disney para toda la familia o la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.

Un ‘finde’ de miedo

El próximo lunes 31 de octubre Córdoba se suma a la celebración de la noche de Halloween, fiesta de tradición anglosajona, ya implantada en el calendario de fiestas y con cada vez más adeptos entre los cordobeses como preámbulo al Día de Todos Los Santos.

Durante todo el fin de semana habrá actividades en torno a la festividad en la capital y la provincia, como ‘Mundamortis’ en Monturque, la Semana de Ánimas en Priego de Córdoba o ‘Luna negra’ en Almodóvar del Río.

‘La jaula de las locas’ llega a Córdoba

El musical La jaula de las locas llega al Gran Teatro de Córdoba del 27 al 30 de octubre después de colgar el cartel de ‘No hay billetes’ allí donde se ha representado. Dirigida por Ángel Llácer y Manu Guix, la función goza de grandes canciones, una historia emocionante, un vestuario espectacular y 24 artistas sobre el escenario. Este musical es uno de los más aclamados de Broadway y cuenta con más de 140 cambios de vestuario y 13 canciones que se han convertido en himnos, como I am what I am.

Para Llàcer, «La Jaula pretende compartir esta alegría de vivir que muchas veces nos falta» y quiere transmitir esta energía positiva al patio de butacas con un gran canto optimista a la libertad individual y colectiva.

Funciones el viernes y sábado a las 17.00 y 21.00 horas, y el domingo a las 17.00 y 20.30 horas.

Vuelta a los clásicos con ‘El Burlador de Palacio’

Desmitificar el mito de Don Juan y “bajarlo a la tierra” es el objetivo de la representación El Burlador en Palacio, una singular puesta en escena que acude cada año desde hace ocho al Palacio de Viana en el entono del Día de los Difuntos y que se ha consolidado en la programación de este emblemático enclave cultural. De nuevo, el actor cordobés Juan Carlos Villanueva hace un alto en su camino profesional para volver a mostrar su propia visión del personaje, en la que fusiona el retrato que Tirso de Molina hizo de la condición humana, el de Lorenzo da Ponte como libretista de Mozart, al tomar como base la obra de Tirso para su Don Giovanni, y la versión de Moliere.

La cita para este Halloween es el viernes 28 de octubre, a las 21.00 horas.

Un musical Disney por Halloween

El Palacio de Congresos de Córdoba acoge el espectáculo ‘Disney Rock, el musical’, los próximos 29 y 30 de octubre, sábado y domingo que viene.

¿Imaginas un gran musical con los personajes de los cuentos favoritos de tus hijos, sobrinos o nietos? Eso es lo que trae a Córdoba ‘Disney Rock, el musical’: una original y divertida historia aderezada con las canciones más emblemáticas de esta multinacional de los sueños, y con Maléfica como invitada estrella.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Del 28 de octubre al 13 de noviembre, el Bulevar de Gran Capitán acoge la 41º Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Una cita obligada para los amantes de la bibliofilia, los ex libros y las primeras ediciones. Paralelamente se desarrolla en el propio recinto un programa de actividades dirigidas a los más pequeños, que comienzan a partir de las 17.00 horas los días laborables y a las 12.00 horas los sábados y domingos. Consulta la programación aquí.

Circo Las Vegas

Una de las mejores actividades que hacer en familia y preferidas por los más pequeños de la casa es ir al circo. Los malabares, piruetas y diferentes trucos les encantan a los hijos y es una buena oportunidad para divertirse en familia. Ahora, vuelve a la capital un clásico, como es el Circo Las Vegas.

El Circo Las Vegas ofrecerá su primer espectáculo en Córdoba el día 28 de octubre y estará en la capital hasta el 20 de noviembre.

EmpodeRaRas en Avanti

EmpodeRaRas es el segundo espectáculo de Las Raras. Tras el éxito de Estoy Rara vuelven sus protagonistas, Remedios y Angustias con nuevas escenas y situaciones con las que el público podrá reír, pensar y sentir, y en el que veremos también nuevos personajes y escenas. Esta historia comienza con la separación de Angustias, su proceso de cambio y su viaje hacia el amor propio.Ángela Conde y Paloma Jiménez (Las Raras) vuelven a la carga con esta obra llena de crítica social y reflexiones sobre la culpa, el miedo a la soledad y la dependencia emocional, eso sí, sin perder la frescura y el humor que las caracterizan. El sábado 29 de octubre, a las 21.00 horas en Teatro Avanti.