Quedó atrás el verano (al menos en el calendario) y la agenda cultural y de ocio se anima este fin de semana en Córdoba y la provincia para ayudar a superar el popular síndrome postvacacional con la música como protagonista.

Ara Malikian es el plato fuerte del ‘finde’ con un concierto en la Plaza de Toros que supone el punto de partida de un septiembre plagado de conciertos. Además, el flamenco marcará el compás tanto en la capital como en la provincia.

Estas son las principales propuestas para disfrutar de ocio este fin de semana.

Cine de verano

Uno de los planes más socorridos (y preferidos) por los cordobeses en verano apura sus últimos días de proyección. Las plazas del Coliseo San Andrés, Delicias y Olimpia mantienen sus sesiones este fin de semana. Puedes consultar la programación diaria aquí.

‘Latidos flamencos’ en el Fuenseca

El Fuenseca deja a un lado el cine este fin de semana para rendirse al compás con el ciclo ‘Latidos flamencos 2022'. El viernes 2 de septiembre contará con Artomático y su Electroflamenco 3.0, una obra escénica en formato trío donde la electrónica y creación sonora de Artomático convive con la danza de Paula Comitre y el saxo contemporáneo de Juan M. Jiménez.

Y el sábado 3 de septiembre, se sube al escenario Diego Villegas & Electro Acoustic Band, que presenta su nuevo proyecto “Cinco”, un recopilatorio de vivencias, de experiencias e inspiraciones, que el artista sanluqueño ha tenido en cada uno de sus viajes, por los cinco continentes. Las dos citas son a las 22.00 horas.

Nena Daconte en ‘Live the roof’

Organizado por la Sala Hangar en el Hotel Ayre Córdoba, el viernes 2 de septiembre, el ciclo #LifeTheRoff2022 recibe a Nena Daconte, que pone el broche de oro a las sesiones de este verano. A las 21.30 horas.

Festival de Música Sefardí

El jueves arrancó el XXI Festival Internacional de Música Sefardí de Córdoba, en la plaza Maimónides, dentro de la programación del X Otoño Sefardí, organizado por el Ayuntamiento de Córdoba. La música continúa este fin de semana, con la actuación de Alxaraf (España – Holanda), el viernes día 2; y de Tanyedores (España – Alemania), el sábado 3. A las 22.00 horas.

Ara Malikian vuelve a Córdoba

El violinista Ara Malikian llega a Los Califas el 3 de septiembre con Ara Malikian World Tour, una gira llena de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües. «Esta gira es el resultado de ver crecer a mi hijo, de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre», ha dicho el violinista sobre este nuevo tour, que le está llevando por toda la geografía española. A las 22.00 horas.

Flamenco en la Terraza

Doble cita con el flamenco en el Centro de Recepción de Visitantes. El viernes 2 de septiembre, con el baile de Laura Santamaría; y el sábado 3 de septiembre, con José del Calli al cante, y Niño Seve a la guitarra. A las 22.00 horas.

Festival de Cante Grande en Cabra

El viernes 2 de septiembre se celebra el Festival de Cante Grande Cayetano Muriel, organizado por el Ayuntamiento de Cabra en colaboración con la Peña Flamenca Cayetano Muriel. La cita, a las 21.30 horas, en el Auditorio Alcalde Juan Muñoz, cuenta con Capullo de Jerez, Pedro El Granaíno, Julián Estrada, Ezequiel Benítez y Luis Perdiguero.

Festival Flamenco de Villa del Río

La Caseta Municipal de Villa del Río acoge el viernes 2 de septiembre, a las 22.00 horas, el Festival Flamenco In Memorian Joaquín Garrido, con las actuaciones de Rancapino chico, El Jaro, Reyes Carrasco y Rocío Luna; Antonio Higuero, Antonio Miguélez, Niño Seve, Chaparro hijo; y Araceli Muñoz y su cuadro.