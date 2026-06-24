Pedir un crédito para las vacaciones puede salirte caro: puedes acabar pagando hasta un 72% más

Llega el verano y, con él, las ganas de irse de vacaciones y desconectar de la vida cotidiana. Sin embargo, a raíz del alza de los precios cada vez son más las personas que recurren al crédito para poder costearlas.

Hay que tener en cuenta que según los datos de los principales operadores turísticos el gasto medio por persona durante el periodo estival de 2026 alcanzará los 1.339 euros, un 48% más que el año anterior. El salario medio en España se sitúa cerca de los 1.800 euros mensuales, por lo tanto, si una pareja quiere disfrutar de unas vacaciones con sus dos hijos se tendrá que dejar prácticamente dos sueldos completos.

Es por ello que según las encuestas más recientes de las aseguradoras y comparadores financieros uno de cada cinco usuarios financiará sus vacaciones este verano. Asimismo, el 22% de las personas que se fueron de vacaciones en 2025 optaron por una tarjeta de crédito, préstamo o similares para costearse el viaje, mientras que en 2022 tan solo utilizaban este método el 10% de los españoles.

No obstante, según los datos del comparador Banqmi financiar las vacaciones utilizando un préstamo, una tarjeta de crédito o una revolving puede provocar que el usuario acabe gastando más del doble.

“Imaginemos que una persona se va de vacaciones largas y para pagar los 6.000 euros que cuestan utiliza una tarjeta revolving con una TAE del 24% pagar pagarlo en 36 meses (3 años). Cada mes pagará unos 53 euros, algo asequible, pero el dinero total que va a acabar devolviendo ascenderá a unos 10.300 euros, un 72% más de lo que se iba a gastar inicialmente”, explica Antonio Gallardo, experto financiero de Banqmi.

Este aumento de los costes también se puede observar en vacaciones más modestas. Tomando la misma tarjeta revolving una escapada de 1.500 puede acabar costando unos 2.007 euros, un 33,8% más del precio inicial.

Por otro lado, si para poder costear las vacaciones de verano se utilizan otras opciones, como puede ser un préstamo personal al 8,5% TAE a devolver en 12 meses, el dinero a devolver no aumenta demasiado. “En el caso del viaje de 6.000 euros acabaríamos pagando 6.000,34 y en la escapada de fin de semana unos 1.567 euros, así que en concepto de intereses el coste sería inferior a los 100 euros”, recalca Gallardo.

En definitiva, financiar las vacaciones no es malo siempre y cuando se haga con sentido común. “La diferencia entre pagar un viaje de 3.000 euros con un préstamo personal y hacerlo con una tarjeta revolving puede superar los 700 euros en intereses a tres años, y multiplicarse por diez si se cae en la trampa de la cuota mínima”, recalca el experto financiero de Banqmi.

¿Cómo se qué producto financiero elegir para costear las vacaciones?

Actualmente existen múltiples productos en el mercado y, por ello, es difícil discernir cuál es la mejor opción para cada caso. En este sentido el experto financiero de Banqmi lo tiene claro: “Si el plazo se va a más de 12 meses y el importe supera los 1.500 euros un préstamo personal será casi siempre más barato que el pago aplazado con tarjeta”.

A la hora de contratar un préstamo o tarjeta de crédito también es importante calcular el coste total de la financiación, analizar la TAE y exigir toda la documentación relativa al crédito para poder leer todas las condiciones. De esta manera se evitará pagar de más y acabar endeudado por querer desconectar durante las vacaciones de verano.

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“Comparar TAE, exigir información por escrito, calcular el coste total y desconfiar de la cuota mínima son cuatro reflejos que pueden ahorrar, a una familia media española, el equivalente a unas vacaciones enteras”, concluye Gallardo.