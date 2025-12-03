¿Cuáles son las mejores hipotecas variables de diciembre 2025?

Pese a que a mediados de este año todo indicaba que el euríbor iba a cerrar 2025 por debajo del 2%, nada más lejos de la realidad. El indicador se ha situado en el 2,217% en el mes de noviembre, solo 0,030 puntos porcentuales por encima del dato del mes anterior (2,187%), pero hasta 0,139 puntos por encima del de julio (2,079%), el valor más bajo de este año.

Este aumento del índice de referencia se debe en gran parte a la política que ha estado siguiendo el Banco Central Europeo (BCE) en este último trimestre en relación a los tipos oficiales. Es importante recordar que en las últimas reuniones el organismo de Christine Lagarde ha mantenido los tipos en el 2%.

Entonces… ¿Significa esto que se encarecerán las hipotecas? “las condiciones varían mucho según la entidad. Es cierto que algunos bancos, tras haber alcanzado sus objetivos anuales, han subido sus ofertas en las últimas semanas (tal y como han anunciado públicamente). No obstante, otras entidades siguen en plena ‘guerra hipotecaria’, ofreciendo productos muy competitivos a los usuarios para atraer nuevos clientes”, explica Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz del comparador y asesor hipotecario iAhorro.

En este contexto lo importante es que aquellas personas que tengan intención de hipotecarse lo hagan cuanto antes. De hecho, actualmente existen hipotecas variables con condiciones atractivas

Una de las hipotecas variables con mejores condiciones la podemos encontrar en Banco Mediolanum. Su hipoteca freedom variable está compuesta por un TIN del euríbor +0,65% (1,50% durante el primer año) y una TAE del 3,06%. El usuario podrá disfrutar de estas condiciones siempre que abra una cuenta bancaria en la entidad, domicilie ingresos recurrentes iguales o superiores a los 3.000 euros y contrate un seguro de vida.

En la misma línea se mueve el préstamo a tipo variable de ING. Tiene un TIN del euríbor +0,65% (2% durante el primer año) y una TAE del 3,49%. Todo ello siempre que se domicilie la nómina, se ingresen más de 600 euros al mes o se tenga un saldo mínimo de 2.000 euros diarios y se contrate de dos seguros (de vida y hogar).

Por su parte, Ibercaja comercializa una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,60% (1,50% durante el primer año) y una TAE del 3,61%. Sin embargo, en este caso habrá que cumplir numerosos requisitos: domiciliar una nómina de, como mínimo, 2.500 euros y tres recibos; utilizar hasta 12 veces al semestre la tarjeta de crédito de la entidad; adquirir dos seguros (de vida y hogar) y realizar aportaciones periódicas a uno de los fondos de inversión de Ibercaja.

No hay que olvidarse del producto que tiene Kutxabank en este campo, debido a que tiene un TIN del euríbor +0,49% (1,53% durante el primer año) y una TAE del 3,05%. Los requisitos que habrá que cumplir para disfrutar de estas condiciones son: domiciliar la nómina de los titulares (importe igual o superior a 3.000 euros mensuales), realizar una aportación anual a planes de pensiones de Kutxabank de importe igual o superior a 2.400 euros y contratar seguro de hogar.

Por último, Unicaja dispone de una hipoteca a tipo variable con un TIN del euríbor +0,55% (1,90% durante el primer año) y una TAE del 3,66%. A cambio habrá que tener unos ingresos superiores a los 2.500 euros mensuales; domiciliar la nómina y los principales recibos; adquirir un seguro de hogar, vida o incapacidad temporal; contratar un seguro de coche o salud y realizar una aportación a un plan de pensiones o fondo de inversión.