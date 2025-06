Montse Cespedosa, experta en hipotecas: "Amortizar a mi me parece una aberración financiera"

En plena crisis de vivienda en España, donde los precios del alquiler no paran de subir y cada vez resulta más difícil para muchas familias llegar a fin de mes, la compra de una vivienda sigue siendo percibida como la única salida a la sangría financiera. Ante este panorama, cada vez más personas se plantean dar el paso de hipotecarse para poder tener una vivienda en propiedad y “salir” del ciclo interminable de los altos alquileres.

Sin embargo, como en cualquier decisión financiera de calado, lo más recomendable es contar con asesoramiento profesional. Algo que, gracias al auge de los contenidos educativos en plataformas digitales, hoy está al alcance de casi todo el mundo.

Un buen ejemplo de ello es el último episodio del pódcast Linvest Talks, donde el conocido creador de contenido Javi Linares entrevista a Montse Cespedosa: una de las voces más autorizadas en materia de financiación hipotecaria.

Montse Cespedosa no es nueva en esto. Tras 27 años en banca, de los cuales 18 años los pasó como directora de oficina, se decidía a dar un giro radical a su carrera y ponerse del lado de los particulares para ayudarles a defender sus intereses frente a los bancos.

Tal y como ella misma explica durante la conversación con Javi Linares: “Yo pasé de estar en el despacho a decir, oye, yo ahora me siento con mi cliente en el otro lado, junto a mi cliente, y con todo el expertise y toda la experiencia que he tenido estos 27 años en banca puedo darles caña y darles fuerte”.

Su experiencia y su conocimiento del funcionamiento interno de las entidades bancarias la convierten en una aliada estratégica para cualquier persona que quiera firmar una hipoteca en las mejores condiciones.

Para Montse, el enfoque a la hora de buscar hipoteca debe cambiar por completo. Nada de ir al banco a ver qué te ofrecen, sino que el cliente debe tener el control de la negociación: “Antes ibas a pedir una hipoteca al banco en plan vengo a pedir una hipoteca, a ver qué me cuentas. No, no. O sea, es yo soy el cliente y tú me tienes que vender la hipoteca y tienes que conseguir que a mí me interese tu hipoteca”.

En este sentido la experta advierte que uno de los errores más habituales es no entender bien las condiciones de la hipoteca y las cuotas a pagar, lo que puede derivar en sustos económicos o en asumir compromisos que no se ajustan a la capacidad real de pago.

Además, Cespedosa recuerda que los bancos suelen valorar especialmente a los perfiles solventes, lo que en la jerga financiera se conoce como “caramelo”. Estos clientes son los que suelen conseguir mejores hipotecas, incluso con un 90% de financiación, algo que no es habitual en todos los casos.

Uno de los dilemas clásicos a la hora de hipotecarse es si conviene más el tipo fijo o el tipo variable. Aquí, Montse lo tiene claro, al menos en el contexto actual: “Mi recomendación técnica sería… es que yo creo que hoy en día de las mejores oportunidades financieras que hay es una hipoteca a tipo fijo al 2, 2 y medio”.

Es decir considera que las hipotecas a tipo fijo con intereses en ese rango son auténticas oportunidades que difícilmente se repetirán, sobre todo teniendo en cuenta el entorno económico y los vaivenes de los tipos de interés.

Amortizar la hipoteca

Pero si hay un punto que ha generado debate y titulares es su opinión tajante sobre la amortización anticipada de la hipoteca. Y es que Montse Cespedosa no se anda con rodeos: “Si tú tienes un contrato a largo plazo por un tipo medio del 2 y medio, amortizar a mí me parece una aberración financiera, sinceramente”, sentencia.

La razón es simple. Según ella, a día de hoy existen productos financieros con rentabilidades superiores al 3% o 4% sin apenas riesgo, como las letras del tesoro. Por tanto, destinar el ahorro a amortizar una hipoteca a bajo interés no tiene sentido económico.

“Estás sacando un 1% de rentabilidad y luego piensa que un préstamo con garantía hipotecaria es a largo plazo, que si tú lo tienes a un tipo de interés normal y correcto te va a ser muy complicado volver a conseguir financiación”, añade la experta.

Eso sí, matiza que en casos donde la hipoteca tiene intereses altos, del 5% o más, amortizar podría ser una opción razonable.

Para Montse, la clave para no equivocarse en una de las decisiones más importantes de la vida, como es la compra de una vivienda, está en formarse y buscar asesoramiento profesional, algo que ahora, gracias a podcasts, vídeos y contenidos especializados, es más accesible que nunca.

Como ella misma concluye: “Hablaremos sobre todo de hipotecas, de cómo ayudar a intentar conseguir la mejor hipoteca, a no equivocarse en la relación con la banca y entender qué hipoteca pueden permitirse”.