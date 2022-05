Ana María Romero, alcaldesa de Montoro y presidenta del Consorcio Feria del Olivo de Montoro, entidad organizadora de esta feria bienal, que se alterna con Expoliva (Jaén), se mostraba pletórica durante el acto inaugural. Además de la tensión que se vive desde el minuto uno de la muestra, Romero ha estado atenta a todo el devenir de la misma y cuando ve que todo marcha respira hondo y se muestra tranquila.

Alcaldesa, ¿cómo se encuentra en esta vuelta a la Feria del Olivo de Montoro tras suspenderse en 2020 por la pandemia?

Supone una gran ilusión y satisfacción abrir de nuevo las puertas de la Feria del Olivo de Montoro y hacerlo además con la presencia de Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. Y sobre todo dando noticias tan positivas como las que nos ha traído hoy. Sobre todo después de cuatro año, es verdad que en 2020 queríamos abrir las puertas de esta Feria, pero la situación de la pandemia nos llevó a un cierre social, familiar y económico.

¿Cómo llega esta nueva edición de la Feria del Olivo desde su punto de vista?

Sobre todo lo hacemos con fuerzas renovadas. Enfocándonos al futuro de la agricultura, fundamentalmente con la digitalización, innovación y agricultura 4.0.

¿Quién lleva el peso de esta feria?

El Consorcio Feria del Olivo, formado al 50% por el Ayuntamiento y el otro 50% el Club Recreativo Cultural Ilígora, que preside Pepi Trillo, con la colaboración de la Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía, el Ministerio de Agricultura, la Caja Rural de Jaén y el Patrimonio Comunal Olivarero. Ello no sería posible sin la colaboración de los distintos sectores del olivar. Montoro se convierte así en el centro de la olivicultura internacional.

Por cierto, ¿qué nivel de participación hay este año?

Este año participan más de noventa expositores, que no está nada mal para la que se ha sufrido en el sector. Vienen tanto de España, como de Italia y Portugal.

¿Qué destaca entre las actividades que sse han preparado para este año?

Sobre todo las misiones inversar organizadas por Extenda y contamos en las jornadas con la colaboración de expertos del Ifapa y de distintos grupos de investigación, así como de Aemo (Asociación Española de Municipios del Olivo), de la que tengo el honor de presidir.

¿Qué concepto tiene esta feria de cara al público en general?

Sobre todo es un escaparate y un encuentro empresarial. Esta feria está especializada absolutamente en maquinaria auxiliar del olivar, aunque en los últimos años también hemos ido incorporando al sector del aceite de oliva virgen extra y tenemos algunos expositores con el resultado final del producto, que para él trabajamos.

¿Por qué trabajan en esta feria monográfica del sector oleícola que tanta solera tiene?

Sobre todo por lograr un precio justo del aceite de oliva y sobre todo por la calidad, que es el virgen extra, nuestra estrella. Y lo hacemos de manera coordinada con todo el sector, de manera presencial, que es lo que queremos de esta feria siempre cercana.

¿Qué le transmiten los empresarios que acuden a la Feria del Olivo?

Hay que tener en cuenta que desde que comenzó, en el Plano de la Feria de Montoro, la Feria del Olivo ha sido un claro referente de negocio. Los empresarios que acuden a Montoro lo hacen porque venden y eso está bastante claro. Además, hay que tener en cuenta que hacemos un gran homenaje a la cultura del sector olivarero en general, ya que la Feria del Olivo engloba una serie de concursos y actos en los que conseguimos que este sector crezca y se reivindique como parte de nuestra cultura.

¿Qué supone para usted el olivar y el aceite de oliva?

El olivar es algo que ha marcado mi existencia desde niña. En primer lugar porque mi padre era olivarero y me ha criado entre olivos. En segundo lugar, porque soy de Montoro y aquí estamos íntimamente ligados al olivar. En tercer lugar, porque decidí estudiar Ingeniería Agronómica en gran parte por esa vocación a la tierra y al olivo. Después, como política, he tenido siempre estrecha relación con el olivar y el aceite, primero como directora general de Consumo y de Industrias Agroalimentarias de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, después como presidenta de Aemo y siempre como alcaldesa y ciudadana de Montoro. Por otro lado, el aceite de oliva es parte de mi vida también, porque derivado de todo lo anterior en mi cocina no entra otra grasa que el aciete de oliva, y ya puestos, virgen extra. No sabemos la suerte que tenemos de poder consumir este alimento cada día.

Alcaldesa. ¿Qué mensaje lanza los lectores de Diario CÓRDOBA?

Sobre todo animarles a que desde ayer y hasta mañana viernes pueden gozar de la tecnología más revolucionaria del sector oleícola, el que da vida a nuestra tierra.