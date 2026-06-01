La Feria de Córdoba cierra una "edición histórica" con cifras récord y el Ayuntamiento anuncia que los toldos seguirán en El Arenal en 2027

El equipo de gobierno ha hecho balance de la recién concluida Feria de Córdoba, "una edición histórica no solo por las cifras récords sino por las mejoras", y asegura que trabaja ya en las mejoras de la próxima edición que tendrá de nuevo, sí o sí, toldos. El delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, no ha querido avanzar cuáles serán esas mejoras de cara a 2027, pero ha garantizado que el Ayuntamiento de Córdoba seguirá apostando por los toldos, que han sido la gran novedad de este año junto a la ciberseguridad en el recinto ferial. "Se baraja darle una vuelta a toldos o dónde se van a instalar, pero una cosa es segura: toldos va a seguir habiendo", ha asegurado el edil durante una comparecencia de prensa en la que ha agradecido a los empleados municipales el trabajo desarrollado estos días.

Feria con albero y "abierta" a todos

Por otro lado, el delegado también ha reconocido que no concibe una feria sin albero, (ha dicho que lo contrario "sería una pista de tenis"), y ha dicho que este año se ha mejorado en la compactación de los áridos con un doble riego en el recinto ferial por la mañana y a primera hora de la tarde. Asimismo, ha negado las críticas por problemas de acceso a determinadas casetas asegurando que las actas por este motivo han sido "inferiores" a las del año pasado y que en todo caso quienes hayan incumplido las bases por este motivo recibirán el correspondiente apercibimiento. "Aquí cabemos todos", ha señalado Urbano.

Cifras récord

El delegado ha destacado las cifras récord cosechadas por la Feria en recogida de basura, consumo de agua y uso de transporte público, que dan "una sensación de importante crecimiento en el número de asistentes" y estar ante una Feria "cada vez más moderna".

Toldos en El Arenal, en la Feria de Córdoba. / Víctor Castro

Casetas más llenas y más preparadas

Por otro lado, Urbano ha hablado del "lleno de las casetas", que están cada vez más preparadas, con más calidad y mejor aclimatadas. En este sentido, desde el Ayuntamiento se ha destacado que se trata de recintos más grandes, pero también más eficientes porque los caseteros han invertido en mejoras de los sistemas eléctricos y climáticos. Asimismo, ha destacado la riqueza en adornos y la calidad en la comida, lo que ha animado a los cordobeses a acudir más temprano a la Feria para comer y tardear. "La experiencia global de la Feria de Córdoba ha mejorado", ha dicho el responsable municipal.

Arte y mimo para decorar las casetas de la Feria de Córdoba / A. J. González

Datos de las empresas municipales

Por último, Julián Urbano ha reseñado la mejora de la Feria con algunos datos arrojados por las empresas municipales estos días empezando por Emacsa, que ha reseñado un crecimiento del 7% del consumo de agua respecto a 2025: con el pico de consumo el primer sábado con 1.500 metros cúbicos de agua.

Por otra parte, Sadeco informa de que ha recogido 435.000 kilos en el recinto ferial, un 1,8% de residuos más que el año pasado. Además, destaca que se ha recogido un 17,6% más de vidrio, lo que implica la mejora del reciclaje. El Ayuntamiento de Córdoba también saca pecho del dispositivo de seguridad que tilda de "éxito rotundo" gracias al reparto de tareas entre Policía Nacional, responsable de la seguridad del recinto, y Policía Local, responsable de los accesos. "Entre ambos cuerpos ha habido una colaboración ejemplar, sin roces ni tonterías", ha dicho Urbano recordando la eficacia del sistema Avigilion y la incorporación de 30 detectores de metales para impedir la entrada de armas blancas al recinto ferial. Asimismo, el delegado ha señalado que se han hecho 700 pruebas de alcoholemia con etilómetros, de los que solo una decena han dado positivo. Se ha pasado de 11 denuncias penales a 4 en esta feria. Los Bomberos, por su parte, han atendido 7 incidencias de carácter leve.

Parada de Aucorsa en el recinto ferial. / A. J. González

Por último, ha puesto de ejemplo los datos de Aucorsa, que a falta de datos oficiales habría registrado un incremento de entre 2,5 y 3% más viajeros, habiéndose superado el millón de viajeros dentro y fuera de El Arenal y habiéndose registrado un hito histórico con más de 150.000 usuarios en el primer sábado de feria.

Julián Urbano ha concluido diciendo que el aumento de personas en el recinto no se ha correspondido con un mayor número de asistencias médicas. Así, Cruz Roja ha realizado 1.202 servicios frente a los 1.260 de 2025, y solo ha habido 50 evacuaciones a hospitales.