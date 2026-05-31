La Policía Nacional cierra el dispositivo de la Feria de Córdoba con 23 detenidos y suma tres peleas en la última noche

La Policía Nacional detuvo a cuatro personas durante la última jornada de la Feria de Córdoba 2026, según recoge el parte de incidencias correspondiente al dispositivo especial desplegado entre las 08.00 horas del sábado 30 de mayo y las 08.00 horas de este domingo, cuando ha concluido oficialmente el operativo de seguridad en el recinto ferial de El Arenal. En total, la semana acaba con 23 arrestados.

Durante las últimas 24 horas de feria, los agentes identificaron a 80 personas e intervinieron en tres riñas. Además, levantaron 36 actas por infracciones contempladas en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. El balance de la jornada se completa con cinco servicios humanitarios prestados por los agentes.

Por su parte, la Policía Local ha informado de 72 actuaciones. Entre ellas dos detenciones, la intervención de tres armas blancas, la incautación de drogas y la intervención en dos riñas. Este periódico también ha podido saber que el sistema de videoviglancia con IA detectó a un hombre que lanzó un 'cóctel molotov' casero en una caseta.

La tensión se rebaja el último día de la Feria de Córdoba

La última noche de feria estuvo marcada por una menor conflictividad que la registrada el viernes, cuando la Policía tuvo que intervenir en 13 peleas, la cifra más elevada de toda la semana festiva.

Con las cuatro detenciones practicadas este sábado, el número de arrestados durante toda la Feria de Córdoba 2026 supera la veintena. En los días previos, las actuaciones policiales se habían producido principalmente por atentados contra agentes de la autoridad, reclamaciones judiciales, robos con violencia, robos con fuerza, delitos contra la salud pública, falsificación de moneda y malos tratos.