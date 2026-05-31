La peor cara de la Feria de Córdoba: 86 peleas y 27 detenidos por robos, drogas, malos tratos y otros delitos

La Policía Nacional ha practicado 23 detenciones a lo largo de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, a las que se suman otras cuatro de la Policía Local, en un dispositivo de seguridad que gestionó 76 riñas, 864 identificaciones y 406 actas por la Ley de Seguridad Ciudadana.

El balance deja además algunos episodios especialmente llamativos que han marcado la edición de este año. Entre ellos figura el récord de peleas registrado durante el último gran viernes de feria, cuando las fuerzas de seguridad contabilizaron 13 riñas en una sola jornada, la cifra más elevada de toda la semana.

El grueso de los arrestos de la Policía Nacional respondió a atentados contra agentes de la autoridad, con al menos nueve detenidos, y a reclamaciones judiciales pendientes, con ocho. El resto se distribuyó entre delitos de robo, falsificación de moneda, drogas y malos tratos en el ámbito familiar. Cuatro detenciones de la última jornada no tenían causa especificada en el parte facilitado por el cuerpo.

La Policía Local registró, por su parte, 43 intoxicaciones por alcohol o drogas, 10 peleas, 39 incidencias por negativa de acceso a casetas y el decomiso de cuatro armas blancas.

El eficaz sistema de videovigilancia con IA

Durante la Feria también ha aflorado nuevamente el problema de los llamados taxistas pirata. Agentes de la Policía Local y Nacional identificaron y propusieron para sanción a varias personas que realizaban transporte ilegal de viajeros en las inmediaciones del recinto ferial. Los infractores fueron detectados mediante el sistema de videovigilancia inteligente Avigilon, que este año se ha estrenado en la feria con apoyo de herramientas de análisis automatizado de imágenes.

A. J. González

Precisamente, la tecnología desempeñó un papel relevante en otro de los sucesos más destacados de la semana. El sistema de cámaras con asistencia de inteligencia artificial permitió detectar y movilizar recursos con rapidez ante un altercado ocurrido en una caseta durante la madrugada, en el que llegó a aparecer un cóctel molotov. La rápida intervención policial evitó que el incidente derivara en consecuencias más graves.

Brutal pelea en una hamburguesería

Otro de los episodios que alcanzó mayor repercusión fue la pelea registrada en una hamburguesería del recinto ferial durante la madrugada del martes.

Diario CÓRDOBA

El enfrentamiento, en el que se vieron implicados dos clientes y tres trabajadores del establecimiento, quedó grabado un vídeo que se difundió masivamente por redes sociales. El altercado se saldó con una persona herida leve, según confirmó la Policía Nacional.

Una posible sumisión química y otras asistencias de Cruz Roja

Por otra parte, Cruz Roja atendió en la madrugada del primer sábado al domingo a un hombre y a una mujer mayores de edad que refirieron haber sufrido, presuntamente, una agresión sexual y una sumisión química.

La institución elaboró los correspondientes partes de lesiones, que trasladó al juzgado de Guardia de Córdoba, y derivó a ambas personas al hospital Reina Sofía. Tanto la Policía Nacional como la Policía Local señalaron que, en el momento de cierre del operativo, no habían recibido denuncia formal ni investigaban los hechos.

Cruz Roja atendió más de 1.200 incidencias durante la Feria. / Cruz Roja

En el plano sanitario, Cruz Roja cerró su dispositivo con 1.202 personas atendidas, una cifra ligeramente inferior a las 1.260 de 2025. De las 438 evacuaciones realizadas en ambulancia, 382 se resolvieron en el propio hospital de campaña instalado en el recinto.

El operativo confirmó además dos infartos agudos de miocardio y un ictus, tres emergencias vitales en las que la rapidez de actuación resultó determinante. Las heridas fueron el tipo de asistencia más frecuente, seguidas de los traumatismos, las alteraciones de la consciencia y las intoxicaciones, con las caídas y golpes como causa principal de más de un tercio de las intervenciones.