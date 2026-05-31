La IA de videovigilancia detecta a un hombre que lanzó un 'cóctel molotov' casero en una caseta de la Feria de Córdoba

La Inteligencia Artificial (IA) tiene numerosas aplicaciones útiles, algunas de ellas insospechadas para el ciudadano de a pie. La pasada noche de la Feria de Córdoba sirvió para testar el sistema de videovigilancia con asistencia de IA instalado por el Ayuntamiento para la Policía Local por primera vez este año, y permitió reaccionar con inmediatez a un suceso que pudo haber acabado mucho peor.

Según ha podido saber este medio de fuentes municipales, durante la madrugada se produjo un altercado en una caseta de la Feria de Córdoba; en principio, fue uno más de estos sucesos que suelen darse con cierta frecuencia en las noches de mayor aglomeración. Se saldó sin que la cosa fuera a mayores.

Oficina conjunta de Policía Local y Nacional en la Feria de Córdoba. / A. J. González

Sin embargo, el hombre implicado en la discusión salió de la caseta y fabricó un artefacto incendiario elaborado con una bola de algún material inflamable que no se aprecia bien en las imágenes, similar a un cóctel molotov aunque no se ha detectado ningún recipiente con el combustible. Todo ese proceso fue seguido por alguna del medio centenar de cámaras de videovigilancia instaladas en el sistema que apoya la labor de la Policía Local y Nacional.

La IA detectó la bola de fuego

En el momento en que el hombre prendió el artefacto, la IA detectó la bola de fuego y dio una alarma inmediata a los servicios de seguridad, que sólo tuvieron que ampliar las imágenes para saber lo que estaba pasando. No fue necesario que nadie en la caseta diera la alarma, puesto que la reacción fue inmediata. Los agentes de seguridad enviaron un dispositivo a la zona y no se produjeron mayores daños.

El hombre fue identificado y detenido gracias al aviso de la IA con este sistema pionero. Las fuentes municipales consultadas informaron de que esta videovigilancia, por cuestiones legales, sólo puede aplicarse en grandes eventos desarrollados en la ciudad, pero no en el día a día cotidiano. El sistema se llama Avigilon.