La Feria de Córdoba consolida su nuevo modelo entre toldos, calor y deberes pendientes en El Arenal

La Feria de Córdoba ha llegado a su fin echando el cierre a 9 días de fiesta casi ininterrumpida y a un mes de mayo que comenzó en abril entre romerías. Los toldos y el sistema de videovigilancia asistido por IA han sido las principales novedades de esta edición, que contó finalmente con 85 casetas, y que salda una feria reforzada, pero con deberes pendientes. El delegado de Fiestas, Julián Urbano, lanzó una repesca de caseteros para ampliar el número de participantes (inicialmente se estancó en 82) y lograr, con recintos más grandes eso sí, ocupar todo el espacio en El Arenal evitando las temidas calvas.

A espera de las estimaciones que hará este lunes el Ayuntamiento de Córdoba, basándose en datos como los pasajeros de Aucorsa o las toneladas de residuos retiradas por Sadeco, y al balance económico que hagan los caseteros con el cierre de sus cajas, se puede afirmar que la afluencia de personas a la Feria de Córdoba ha sido muy buena pese al calor, que fue sofocante en las últimas jornadas.

Ambiente el martes de Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

El desafío de las temperaturas y la novedad de los toldos

De hecho, las altas temperaturas siguen siendo el principal desafío para una fiesta que se celebra la última semana del mes de mayo. El principal partido de la oposición, el PSOE, pone ahí el dardo de sus críticas y rebaja el logro de los toldos que se han instalado por primera vez este año en 7.135 metros cuadrados de las calles Guadalquivir y Enmedio. Las sombras han tenido un coste para el Ayuntamiento de 120.860 euros y, aunque fue demasiado optimista la estimación municipal de que las sombras iban a reducir en 18 grados centígrados el calor (tanto que la cosa ha dado para meme), la idea inicial es ampliar la medida a otras zonas del recinto porque algo han aliviado.

Encendido del alumbrado con el alcalde, José María Bellido. / Manuel Murillo

La oposición, sin embargo, no ha visto tan claros sus efectos e incluso apunta algunos daños colaterales: «Bellido vendió los toldos como la gran revolución de la Feria y la realidad es que ni están combatiendo el calor cuando más falta hace ni están permitiendo que el recinto funcione con normalidad», sostiene la concejala socialista Carmen González para asegurar que los postes han provocado problemas de circulación y más caos logístico al complicar la carga y descarga de mercancías en algunas calles: «Cualquiera que esté en la Feria entre las cuatro y las seis de la tarde, que suele ser el pico más alto de temperatura, comprobará que esos toldos no sirven de nada y el sol entra por el lateral», asegura la edil.

Dar "cariño" a la Feria

Desde Vox (que este año estrenó caseta en la calle de los partidos) han pedido al gobierno «más cariño» en general para la Feria y una revisión del modelo para mejorar sombras, fuentes y zonas de descanso, mejorar el estado del albero y reforzar el mantenimiento del arbolado.

Además de los toldos, y aunque ya el año pasado empezaron a implementarse medidas de este tipo, ha sido una novedad relativa a la seguridad el uso de la videovigilancia y la Inteligencia Artificial, que han servido para detectar, por ejemplo, varios taxis pirata y al presunto autor del intento de incendio en una caseta con un artefacto explosivo.

Sistema de videovigilancia instalado en la Feria de Córdoba para la Policía Local y Nacional. / A. J. González

Movilidad, mejor los taxistas, peor la periferia

La movilidad hasta el recinto ferial también ha sido criticada por la oposición, asegurando que han sido insuficientes los autobuses de Aucorsa a algunas barriadas (Hacemos Córdoba puso el acento en las carencias de movilidad para la periferia). Por contra, se aplaude que se hayan recuperado cuatro carriles de salida y entrada en El Arenal para agilizar el servicio de taxis durante las fiestas.

Domingo de Feria en El Arenal desde la parada de Aucorsa y taxis. / A. J. González

Otra de las novedades de este año que se aplaude y se pide incluso que se extienda en el tiempo es el control musical que el Ayuntamiento ha impuesto a los caseteros durante algunas horas al día. Así, se ha considerado una buena medida la orden de que las casetas no hayan podido poner reguetón o cualquier música no tradicional entre las 13 y las 17 horas, y que durante ese tiempo solo sonaran en sus altavoces sevillanas, rumbas o flamenco.

La música, el tardeo y el calor protagonizaron el ecuador de la Feria. / Manuel Murillo

Balance del consejo del Movimiento Ciudadano de la Feria

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, entiende que la feria, después de tocar fondo en 2025, empieza a verse hacia dónde se debe ir con un nuevo modelo con más sombras (pide que haya toldos también en los accesos al recinto), mejora de calles y pavimentación (exige que se definan ya las actuaciones), aumento de la potencia eléctrica y cota cero en las casetas que permita a los caseteros ahorrar los costes anuales de instalaciones básicas (saneamientos y electricidad), una vez que se declare como definitivo el recinto ferial de El Arenal y se acabe con la provisionalidad urbanística del espacio. En líneas generales, el CMC reclama "mayor inversión" para la feria, pero aplaude el intento del Ayuntamiento de querer controlar la música (con límites horarios al reguetón) y el ruido, y de apostar por el tardeo y por la pluralidad de ambientes.

Varias chicas montadas en una de las atracciones de la calle del Infierno. / Manuel Murillo

De Gracia critica, eso sí, la pervivencia de casetas que son "discotecas puras y duras, que en la feria no deberían estar" y los comederos, tipo barraca, "esos espacios de las ferias clásicas, que no tienen nada más que mesas, carteles de comida, paelleras y que realmente son tristes porque además están en el centro de la feria". En resumen, el CMC observa que se ha consolidado un nuevo modelo de Feria con 85/90 casetas (frente a las 178 del primer año), detrás de las cuales hay empresas, "que están de forma regular o irregular en el ferial con la venta a terceros de casetas", y grupos de socios. Se trata de un modelo "totalmente diferente al modelo de colectivo de voluntariado", que resiste, como la aldea gala, en solo tres casetas: El Esparraguero, PCE y Aspa.

Exhibición de carruajes caballos en la Feria. / Víctor Castro

Balance de Casetas Tradicionales de la Feria

Javier González, presidente de la Asociación de Casetas Tradicionales, entiende que hoy se ha puesto el broche de oro a «una buena feria, calurosa, sí, pero eso ya no es noticia», donde se ha podido disfrutar de la novedad de los toldos. Desde este colectivo animan al Ayuntamiento de Córdoba a seguir avanzando en la ampliación de toldos, dentro de las limitaciones técnicas, sobre todo en los accesos al recinto para ayudar a que las personas que vivan en un radio de acción de 20 o 25 minutos de El Arenal vayan andando.

Asimismo, destacan la tendencia consolidada de que son los primeros días de feria los más concurridos, sobre todo el primer sábado, «brutal» en cuanto a asistencia de personas que «saturaron todos los servicios públicos». Además, González tilda de «brillante» el paseo de caballos del jueves, con destacada afluencia y donde los toldos ayudaron. Entre los aspectos a mejorar, el presidente de la Asociación de Casetas Tradicionales llama la atención también sobre las casetas tipo comedero o barracón, «que deslucen la feria» y encima están ubicadas en un lugar central. «No se trata de eliminarlas, sino de cambiar un poco su aspecto», comenta. Asimismo, invita a mejorar la pavimentación de algunas calles, sobre todo las transversales, y a buscar una mejor solución a los áridos que se echan en esas zonas y terminan convirtiéndose en un auténtico polverío.

Finito de Córdoba y Arantxa del Sol, en la Feria de Córdoba. / CÓRDOBA

Famosos en El Arenal

Por último, señalar que la Feria de Córdoba ha recibido también a numerosos famosos como el actor Juanlu González, Arancha del Sol y Finito de Córdoba, el diseñador Andrew Pocrid y la influencer Indiscreta, el violinista Paco Montalvo o Anabel Pantoja, entre otros.

Pase de carruajes y caballos en El Arenal. / Manuel Murillo

Algunas cifras de la Feria 2026