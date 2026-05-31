La Feria de Córdoba, al baúl hasta el año que viene: El Arenal no espera para el desmontaje

El recinto del Arenal se ha despertado este domingo de forma muy diferente al resto de la semana. Nada más irse el último de los clientes de cada caseta durante la madrugada del sábado de la Feria de Córdoba, brigadas de trabajadores han comenzado el desmontaje de las instalaciones, un proceso rápido, pero que se alargará aún durante unos días. Así, a lo largo de la mañana ya han ido desapareciendo los primeros puestos y barracas.

Para el mediodía, cientos de operarios trajinaban sin descanso para retirar equipos, bebidas y comida, neveras y todo aquello que puede ser reutilizado. Como los macetones que han adornado la entrada de la Feria de Córdoba estos días, que para las 12 ya habían sido retirados; la portada tardará bastante más. También han desaparecido los primeros puestos de turroneros o comida rápida situados a la entrada del Arenal viniendo desde el Centro, ya que basta con limpiar y enganchar un pequeño remolque para tenerlo todo listo. Otras barracas con carpas tardan más en su desmontaje.

El desmontaje de la Feria 2026, en imágenes / A.J.González

Las calles principales de la Feria estaban atestadas de furgonetas y pequeños camiones de reparto, retirando barriles de cerveza, tiradores y cajas de bebida, además de todo lo que puede ponerse malo si está fuera de una nevera. Los electricistas han sido de los primeros en entrar al Arenal para ir desenganchando las instalaciones de alumbrado. También se han empezado a realizar los primeros trabajos de albañilería en aquellas casetas que lo requieren. En casi todas ellas había en la mañana del domingo alguien trabajando, aunque unas pocas permanecían cerradas a la espera de la retirada de los elementos que han adornado el interior y el exterior durante más de una semana.

Mención especial merecen los operarios de Sadeco, que desde primera hora de la mañana han empezado a retirar la basura acumulada durante la última jornada de la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Trabajadores desmontando una caseta en el Arenal este domingo. / A. J. González

Feriantes, voluntarios y trabajadores, mano a mano

En la caseta de Aspa se afanaban varios trabajadores que para el mediodía ya tenían el trabajo bastante avanzado. Dos voluntarios (uno de ellos por primera vez en la Feria de Córdoba) de la asociación explicaban que la retirada de todos los elementos requerirá un par de días con varias cuadrillas. Hay que recordar que en esta caseta casi todos sus trabajadores son voluntarios de colectivos que trabajan durante la fiesta de forma altruista. Y no son pocos: el cuadrante de trabajo señala la participación de un centenar de personas a lo largo de toda la Feria. Lo primero que han retirado es la instalación eléctrica, los botelleros, las neveras y otros equipos de cocina.

"Ha sido una Feria muy buena porque esta caseta es de entrar y decir hola, gracias y por favor... aquí no se prohíbe la entrada a nadie y ha venido gente de todo tipo", aseguraban los voluntarios de la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz, que han destacado el éxito de la parrilla argentina durante esta Feria de la Salud que acaba de terminar.

Operarios de Sadeco trabajando en la Feria de Córdoba este domingo a primera hora. / A. J. González

"Está siendo caótico", referían bromeando otros dos trabajadores en la caseta El Meneíto para referirse al desmontaje de la instalación. Antes de las seis de la mañana ya había un turno de trabajadores con las primeras tareas en la cocina, que más tarde se fueron a descansar para dar entrada a otros operarios. Y así seguirán hasta que terminen con todo, "lo que nos llevará un par de días".