Drogas, armas y riñas en el último día de la Feria de Córdoba: la Policía Local realiza 72 intervenciones y detiene a dos personas

La Feria de Córdoba 2026 ha llegado a su fin con una última gran jornada, donde la Policía Local ha registrado hasta 72 incidencias. Un operativo marcado especialmente por la intervención de tres armas blancas, la incautación de droga y la detención de dos personas, una por un presunto caso de malos tratos en el ámbito familiar y otra por un delito contra la salud pública.

La intensa labor de la Policía Local durante el último día de fiesta se suma a la efectuada por los agentes de la Policía Nacional, que identificaron a 80 personas, detuvieron a cuatro y frenaron cuatro peleas. Este periódico también ha podido saber que el sistema de videoviglancia con IA detectó a un hombre que lanzó un 'cóctel molotov' casero en una caseta.

Las drogas centran las actuaciones

Según el último parte de actuaciones de la Policía Local correspondiente al sábado y la madrugada de este domingo, los agentes tramitaron un total de 26 infracciones de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Entre ellas destacan las tres armas blancas intervenidas y 13 actuaciones relativas a la incautación de estupefacientes. Además, se registraron dos riñas y se practicaron ocho identificaciones.

Problemas de acceso a casetas e intoxicaciones

En el apartado asistencial, la Policía Local prestó cuatro auxilios a personas afectadas por intoxicaciones de alcohol y/o drogas, una de las incidencias más habituales durante toda la semana festiva.

Los agentes también tramitaron nueve infracciones de las ordenanzas municipales. Seis de ellas estuvieron relacionadas con la negativa de acceso a casetas y las tres restantes con venta ambulante.

Por otro lado, el parte recoge 31 actuaciones de diversa índole. Entre ellas figuran un atestado o denuncia, 14 intervenciones relacionadas con la pérdida o recuperación de objetos y documentación, tres controles de alcohol o drogas y otras 13 actuaciones sin especificar.

Con este último balance concluye el dispositivo especial desplegado durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud, una edición que ha transcurrido sin incidentes de especial gravedad, aunque con una intensa actividad policial vinculada principalmente al consumo de alcohol y drogas, los conflictos de acceso a las casetas y la vigilancia de la seguridad ciudadana en el recinto ferial.